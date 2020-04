Koronawirus, Warszawa. Kiedy wrócą mecze piłki nożnej? Legia zagra już w maju

Już 7 tygodni minęło od ostatniego meczu rozegranego w ramach PKO Ekstraklasy. Wszystko jednak wskazuje na to, że na horyzoncie pojawia się powrót do piłki. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN przedstawił wstępny plan wznowienia rozgrywek. Chodzi o zaległe spotkania Pucharu Polski oraz niższych klas rozgrywkowych - I i II ligi.

Kiedy zatem do gry przystąpią pozostałe drużyny z najwyższego poziomu rozgrywkowego w Polsce? Jak informuje Przegląd Sportowy - PKO Ekstraklasa może wrócić do gry wraz z końcem maja. - Aby tak się stało muszą zostać spełnione odpowiednie warunki bezpieczeństwa podczas spotkań - czytamy w tekście Macieja Wąsowskiego.

Przed ponownym startem ligi zawodnicy oraz członkowie sztabów szkoleniowych poddani mają zostać testom na obecność koronawirusa. Od poniedziałku trwa także proces izolacji we wszystkich ekstraklasowych klubach. To pierwszy z etapów do wznowienia rozgrywek. Do zakończenia obecnego sezonu pozostało jeszcze 11 kolejek.