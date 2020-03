Koronawirus, Warszawa. Kierowca autobusu zakażony. Pilny apel do podróżujących PKS Grójec

Koronawirus, Warszawa. Kierowca autobusu zakażony

- W związku z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach prosi o pilne zgłaszanie się osób, które jechały autobusem PKS Grójec - brzmi oficjalny komunikat. Chodzi o pasażerów 13 połączeń z Białobrzegów do Warszawy, Goszczyna, Grójca i Starej Błotnicy; z Warszawy do Grójca, z Grójca do Radomia, Białobrzegów, Zbroszy oraz Goszczyna do Białobrzegów i ze Zbroszy do Grojca:

9 marca 2020 roku:

5.45 Białobrzegi-Warszawa

12.30 Warszawa-Grójec

14.45 Grójec-Białobrzegi

16.00 Białobrzegi-Goszczyn

10 marca 2020

[*] 6.15 Białobrzegi-Stara Błotnica-Białobrzegi

[*] 8.00 Białobrzegi-Grójec przez Goszczyn

[*] 12.15 Grójec-Radom

[*] 14.45 Radom-Grójec

[*] 16.30 Grójec-Zbrosza

[*] 17.20 Zbrosza-Grójec

[*] 19.25 Grójec – Białobrzegi

11 marca 2020:

[*] 6.00 Białobrzegi – Goszczyn

[*] 6.40 Goszczyn – Białobrzegi