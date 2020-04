Koronawirus, Warszawa. Kierowcy korzystają z pustych dróg i jeżdżą szybciej. Najczęściej na zakupy spożywcze i do marketów budowlanych

Eksperci systemu Yanosik - najpopularniejszego systemu wzajemnego ostrzegania kierowców, którego użytkownicy otrzymują informacje o sytuacji na drodze, w tym m.in. o wypadkach, utrudnieniach, fotoradarach czy kontrolach prędkości - przeprowadzili badanie dotyczące wpływu epidemii na ruch w różnych miastach Polski. W analizie uwzględnione zostały średnie prędkości w dniu ogłoszenia epidemii, czyli 20 marca 2020 roku oraz średnie prędkości z tego samego dnia rok wcześniej. Jak jednoznacznie pokazują wyniki badania, w czasie epidemii koronawirusa ruch samochodowy w sześciu największych miastach w Polsce (Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku oraz Łodzi) znacznie zmalał.

- Mniejsze zakorkowanie dróg przekłada się na wzrost średniej prędkości kierowców. Odczuć to mogą szczególnie mieszkańcy stolicy Polski. W Warszawie średnia prędkość wzrosła z 40 km/h do 51 km/h, co daje największy skok (o 28 proc.) spośród badanych miast - powiedziała Julia Rachwalska, z Yanosika.