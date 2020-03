Koronawirus, Warszawa. Kolejne zmiany w komunikacji miejskiej. Wcześniejszy szczyt poranny, szybsze ''wygaszanie'' popołudniowego

Kolejna korekta rozkładów komunikacji miejskiej w Warszawie

Od środy, 25 marca, komunikacją miejską w całym kraju może jednocześnie podróżować nie więcej osób niż połowa liczby miejsc siedzących. Oznacza to, że co drugie miejsce musi być wolne. Władze Warszawy zleciły więc analizę zapełnienia autobusów i tramwajów, tak aby skierować dodatkowe pojazdy na najważniejsze linie, natomiast tam, gdzie linie są mniej obciążone, zlikwidować kilka kursów. Pierwsze dane już wpłynęły do ratusza, który na ich podstawie zdecydował o zmianach w rozkładach jazdy od poniedziałku, 30 marca.