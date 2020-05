Koronawirus, Warszawa. LOT wraca na niebo. Od 1 czerwca polecimy do siedmiu miast

LOT wraca na niebo

Pierwszy, pilotażowy etap obejmuje stopniowe przywracanie połączeń krajowych, nastawionych przede wszystkim na wsparcie biznesu i budzącej się branży turystycznej. Kolejne etapy planu wznawiania lotów obejmują m.in. uzupełnienie siatki połączeń krajowych, a potem rozszerzenie jej o rejsy europejskie do miejsc, w których sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Przewoźnik przygotował też promocję dla podróżujących. Koszt zakupu biletu w jedną stronę bez bagażu zaczyna się już od 99 zł. Gdzie polecimy od 1 czerwca 2020 roku? Będziemy mogli skorzystać z połączeń krajowych LOTu, realizowanych w ramach 8 portów lotniczych:

do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk ,

, do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry ,

, raz dziennie z Krakowa do Gdańska.

Procedury bezpieczeństwa LOT

LOT informuje także o planowanych zmianach na lotniskach. Obejmują one m.in. kontrole kamerami termowizyjnymi pasażerów wchodzących do terminali, odizolowanie pasażerów przylatujących i wylatujących, space distacing w gate’ach oraz podczas boardingu, ograniczenie dostępnej infrastruktury (sklepów, saloników VIP), dostęp do środków antybakteryjnych i płatnych maszyn vendingowych z maseczkami ochronnymi czy obowiązek zakrywania ust i nosa. - Pracujemy także nad zastąpieniem dotychczasowych procedur mechanizmami samoobsługowymi m.in. odprawą on-line oraz samodzielnym boardingiem za pomocą automatycznych bramek- informuje przewoźnik.