Koronawirus, Warszawa. Od 1 kwietnia nowe ograniczenia. Co się zmieni? Co nam wolno, a czego nie?

Minimalna odległość między pieszymi Nowe przepisy wprowadzają również obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Trzeba o tym pamiętać podczas krótkiego spaceru. Wyłączeni z tego obowiązku będą: - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), - a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

pixabay.com/ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE