Koronawirus, Warszawa. Policja skierowała do sanepidu ponad tysiąc wniosków. 99 proc. nie miało sensu

Policja skierowała do sanepidu ponad tysiąc wniosków

Przypomnijmy: w związku z epidemią koronawirusa w Polsce wprowadzono różne nakazy i zakazy. Teraz niektóre z nich zostały już zniesione. Do niedawna obowiązywał zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób czy przemieszczania się bez wyraźnej potrzeby. Nie można także było korzystać z parków, plaż czy bulwarów. Za złamanie tych obostrzeń przewidziane są surowe kary finansowe, nawet do 30 tysięcy złotych.

W ostatnich tygodniach na stołecznych ulicach można było obserwować wiele patroli policyjnych. Kontrolowali czy warszawiacy stosują się do obowiązujących zasad. Okazuje się, że osób, które łamały przepisy było wiele. Oprócz tego, że policja wystawiała mandaty (lub kierowała sprawę do sądu, jeśli ktoś go nie przyjął), spisywała również notatki o niewłaściwym zachowaniu. Swoje zapiski kierowała do sanepidu, który oceniał czy zasadne jest nałożenie kary finansowej.