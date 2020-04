Koronawirus, Warszawa. Pracownicy pogotowia na kwarantannie. Trzy osoby zarażone

Zwolnienia i obniżki płac. Firmy walczą z koronawirusem

W połowie kwietnia 6 na 10 firm zanotowało spadek przychodów, 11 proc. zgłasza, że brakuje im funduszy, by przetrwać nawet miesiąc. W najtrudniejszej sytuacji pozostają mikrofirmy. Jednocześnie co 4 firma ma trudności z regulowaniem zobowiązań, a co 3. z wyegzekwowaniem należnośc...