Koronawirus, Warszawa. Testy na koronawirusa bez wychodzenia z auta hitem w stolicy. Można badać się za darmo

Mobilny punkt do wykonywania testów

Kilka dni temu pisaliśmy o mobilnym punkcie do wykonywania testów na koronawirusa, który powstał w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (w pobliżu Ratusza Dzielnicy Ursynów). Koszt badania dla jednej osoby to około 580 zł. Pracownicy służby zdrowia mogą natomiast wykonać je całkowicie za darmo. Punkt „Drive&Go-Thru” prowadzony przez Diagnostyka laboratoria medyczne, wzbudził spore zainteresowanie wśród mieszkańców Warszawy. - W pierwszych dwóch dniach działania Mobilnego Punktu Pobrań, zlokalizowanego na Ursynowie, z testów skorzystało około 220 osób. Ponad 150 badanych to przedstawiciele wybranych zawodów medycznych - lekarze, stomatolodzy, diagności laboratoryjni, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz ratownicy medyczni- mówi nam Piotr Talarek, Doradca Zarządu Diagnostyka.