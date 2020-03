Koronawirus, Warszawa. W pubach zostało mnóstwo piwa. Teraz trzeba je wypić

Koronawirus. Warszawa wyprzedaje piwo

Podczas gdy wiele osób martwi się o kondycje restauracji i restauratorów, wiele osób zapomina o tym, że epidemia koronawirusa to także setki tysięcy pubów i klubów, w tym multitapów, czyli miejsc serwujących na raz nawet kilkadziesiąt różnych lanych piw. Niestety, lokale te nie mogą sprzedawać piwa klientom bezpośrednio. Jak można pomóc takim miejscom i jednocześnie napić się dobrego piwa? Miłośnicy piwa znaleźli na to sposób.

Warszawskie sklepy z piwem dołączają do akcji Pomoc w opróżnianiu zapasów. Specjalistyczne sklepy przelewają świeże piwo prosto z beczek do butelek, tak by klienci mogli spróbować piw dotąd dostępnych jedynie w sprzedaży w wybranych lokalach.