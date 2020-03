Koronawirus, Warszawa. Wojsko sprawdza podróżnych. Tak wyglada Lotnisko Chopina kilka godzin przed zamknięciem granic

15 marca 2020 r. Polska zamyka granice

- Od niedzieli 15 marca zamykamy na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Zawieszamy międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport cargo działa. Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez zakłóceń - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Oznacza to, że dziś (14.03.2020) to ostatni dzień, gdy lotniska obsługują przyloty i odloty.