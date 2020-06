Koronawirus, Warszawa. Za nami najgorszy tydzień dla stolicy od początku epidemii. Przyrost zakażeń, nowe ogniska koronawirusa

Liczba zakażonych koronawirusem wciąż rośnie - za nami najgorszy dla stolicy tydzień od początku epidemii. Tylko we wtorek, 26 maja, poinformowano o 55 nowych przypadkach w Warszawie (dla porównania: w poniedziałek poinformowano o 40 nowych przypadkach, w niedzielę o 4, a w sobotę o 25). To jeden z najwyższych wyników dla stolicy od początku pandemii. Gwałtowny wzrost liczby chorych w tym dniu ma związek z ogniskiem COVID-19 wykrytym w Szpitalu Wolskim - przeprowadzone testy wskazały wyniki dodatnie ostatecznie u łącznie 62 osób, zarówno personelu, jak i u pacjentów.

Niestety, potencjalnych ognisk zakażeń w Warszawie pojawiło się w zeszłym tygodniu więcej.

W sobotę, 30 maja, w schronisku dla osób bezdomnych przy Żytniej wykryto przypadek koronawirusa u jednego z przebywających tam mężczyzn. Trafił on do placówki prowadzonej przez Caritas właśnie ze szpitala Wolskiego. Kwarantanną objęto 160 osób. Przejdą one na początku tego tygodnia testy i dopiero wtedy dowiemy się czy doszło do rozprzestrzenienia się SARS-CoV-2.