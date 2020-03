Koronawirus, Warszawa. Zawieszone połączenia PKP Intercity i Kolei Mazowieckich. Mniej pociągów z i do Warszawy

Koronawirus, Warszawa. PKP i KM zmieniają rozkłady jazdy

Zmiany w rozkładach jazdy, zamknięte kasy biletowe i strefy wydzielone w wagonach. PKP i KM wprowadzają szereg zmian w związku z panującym zagrożeniem epidemicznym. Jest zdecydowanie mniej kursów na poszczególnych trasach, a rozkłady jazdy są zbliżone do obowiązujących w soboty, niedziele i święta. O czym warto pamiętać?

Koleje Mazowieckie wprowadzają sporo zmian

Ze względu na panującą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, Koleje Mazowieckie wprowadzają dodatkowe zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Obowiązują one od 18 do 25 marca. Rozkład jest zbliżony do obowiązującego w soboty, niedziele i święta. Pozostało jednak większość pociągów przyspieszonych, tak by umożliwić podróż do pracy i powrót do domu. Oprócz tego część kas biletowych KM jest zamknięta. - W związku z tym zachęcamy do zakupu biletów za pośrednictwem kanałów bezgotówkowych, np. za pośrednictwem telefonu komórkowego czy przez Internet - zachęcają KM.