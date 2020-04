Koronawirus. Warszawiacy mogą robić zakupy online w Biedronce. Kurier dostarczy je pod drzwi w mniej niż godzinę

– W tym trudnym okresie chcemy pomagać Polakom poprzez dostarczanie niezbędnych produktów do życia pod same drzwi: szybko, wygodnie i przede wszystkim - bezpiecznie - mówi Carlos Silván, General Manager Glovo Polska.

Biedronka wprowadza opcję zakupów z dostawą pod drzwi. Sieć obiecuje, że zakupy dotrą do zamawiającego w czasie krótszym niż godzina. Katalog liczący niemal 1000 pozycji, podzielono na najważniejsze kategorie m. in.: warzywa i owoce, mięso, ryby i wędliny, pieczywo czy napoje. Zakupy można zrobić poprzez aplikację Glovo. Ceny artykułów w aplikacji są takie same jak w sklepie stacjonarnym - obowiązują także promocje. Opcja zamawiania produktów z Biedronki dostępna jest dla warszawiaków, ale też dla mieszkańców Łodzi, Krakowa, Katowic, Poznania, Szczecina, Gdańska, Gdyni, Sopotu i Wrocławia.

Kurier zrobi zakupy

Zakupy można zamawiać w godzinach od 10 do 22.30. Po dodaniu produktów do wirtualnego koszyka, kurier jedzie do jednego ze sklepów Biedronka. - W tym czasie wyznaczeni pracownicy Biedronki rozpoczynają kompletowanie produktów. Dzięki ich doświadczeniu i znajomości asortymentu zamówienie zostaje zebrane bardzo szybko - przekazuje sieć. Kurier odbiera zakupy i zachowując wysokie środki ostrożności i higieny zgodne z wytycznymi WHO, dostarcza je do zamawiającego. Kurier zostawia zakupy pod drzwiami lub pod bramą, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z użytkownikiem.