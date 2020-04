Koronawirus. Włochy: Strach przed pandemią i niepokojami społecznymi. „Rewolucja narodowa” wzywa do rabowania supermarketów

Ostrzeżenie dotyczy głównie biednych południowych regionów kraju i pojawiło się o zapowiedzi przedłużenia blokady przynajmniej do Wielkanocy.

Ta jednak nie ustępuje, nie ma dnia, by nie przybyło kolejnych 700-800 ofiar wirusa. Zakażonych wirusem jest ponad 110 tysięcy ludzi, ponad trzynaście tysięcy nie żyje.

Na południu Włoch jest znacznie mniej zgonów na koronawirusa w porównaniu regionami północnymi, ale to na południu jest najwięcej biedy.

- Nie śpiewają już i nie tańczą na balkonach – mówi Salvatore Melluso, ksiądz z organizacji charytatywnej prowadzonej przez kościół w Neapolu. - Teraz ludzie bardziej się boją nie wirusów, co ubóstwa. Wielu jest bez pracy i są po prostu głodni. W bankach żywności są teraz długie kolejki.

Czy pandemia zakończy świat, jaki znaliśmy do tej pory?

Napięcia rosną w najbiedniejszych południowych regionach Kampanii, Kalabrii, Sycylii i Apulii, gdzie ludziom brakuje żywności i pieniędzy. Pojawiły się informacje o presji na właścicieli sklepików, by dawali jedzenie za darmo, podczas gdy policja patroluje supermarkety, aby powstrzymać kradzieże.

Skutki blokady, która ma zostać przedłużona co najmniej do Wielkanocy, dotykają miliony ludzi, w tym tych pracujących na czarno. - Nawet nie wiemy, ilu takich jest w kraju - mówi Giovanni Orsina, profesor polityki na Uniwersytecie Luiss w Rzymie. Wielu z nich żyje z dnia na dzień, wykonując dorywcze prace. Tych też zaczyna brakować.

W tej sytuacji premier Giuseppe Conte zapowiedział, że 4,3 mld euro z funduszu solidarnościowego zostanie przekazane wszystkim gminom, a dodatkowe 400 mln euro trafi do burmistrzów, by zamienić je na bony żywnościowe. Ale burmistrzowie protestują: to za mało.