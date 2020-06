Koronawirus. Zmiany w warszawskich urzędach. Wizyty możliwe tylko po wcześniejszej rezerwacji

Konieczna rezerwacja wizyty

Urzędy dzielnic w Warszawie wprowadziły nowe zasady wizyt. Od 9 czerwca 2020 r. wymagana jest wcześniejsza rezerwacja wizyty. Można to zrobić telefonicznie lub poprzez system rezerwacji internetowej, który dostępny jest na stornie rezerwacje.um.warszawa.pl. Kasy Urzędu będą działały normalnie – przyjmowane będą wpłaty gotówką oraz kartami płatniczymi. Odwołane zostają wszystkie dyżury organizowane zwyczajowo na terenie Urzędu (m.in. dyżury Radnych, Rady Seniorów, Komisji Dialogu Społecznego, bezpłatne porady prawne, itp.).

Wyjątki

Wyjątkiem będą sprawy związane z wyborami Prezydenta RP, w tym dopisywanie się do Rejestru lub Spisu Wyborców oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania. W dniach 15-23 czerwca obsługa mieszkańca w sprawach związanych z wyborami Prezydenta RP będzie realizowana w godzinach 8.00-18.00 oraz w sobotę 20 czerwca w godzinach 9.00-14.00. Bez uprzedniego umówienia możliwe będzie także składanie pism i wniosków (za potwierdzeniem wpływu). Pisma można składać we wszystkich punktach obsługi mieszkańca (Wydziały Obsługi Mieszkańców, punkty obsługi mieszkańca biur Urzędu), z wyjątkiem niektórych lokalizacji USC.