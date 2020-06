Kosiarka elektryczna, która zawsze się sprawdza. Co wybrać?

Jeżeli chcesz kupić dobrą kosiarkę elektryczną z popularnego marketu, musisz przede wszystkim pamiętać o jednej kwestii. Solidna kosiarka może posłużyć ci latami, nawet jeśli kupisz ją w „zwykłym sklepie”. Frustracja ogrodników narzekających na rożne modele kosiarek wynika przede wszystkim z zakupowej ignorancji. Otóż – w marketach sprzedawane są różne kosiarki do różnych rodzajów trawników. Co to oznacza? Jeżeli nie dostosujesz ostrza do rodzaju trawy, zakup okaże się nietrafiony.

Pamiętaj, że dużym plusem kosiarek elektrycznych jest ich lekkość. Łatwo je przenosić z miejsca na miejsce.



Urządzenie w zestawie z baterią i szybką ładowarką: mocna akumulatorowa kosiarka LMO 36-46 Battery Set. Dodatkowy napęd tylnych kół po wciśnięciu przycisku- szczególnie praktyczne przy pracy na wzniesieniach.

Cena: 2 656,99 zł.

Akumulatorowa kosiarka do trawy z szerokością koszenia 40 cm. Posiada akumulator 36V 5. 0Ah Li-ion, dzięki któremu zyskujemy więcej mocy oraz dłuższy czas pracy

Cena: 1 940,99 zł.

Akumulatorowa kosiarka do trawy Lithium Fusion z szerokością koszenia 40 cm. Posiada akumulator 36V 4. 0Ah Lithium, dzięki któremu zyskujemy więcej mocy oraz dłuższy czas pracy

Cena: 1 698,99 zł.

Akumulatory 20 V zapewniają moc 40 V i wydajność silnika spalinowego. Koszenie do 500 m2 z dwoma akumulatorami 4,0 Ah. Technologia Intellicut™ — zapewnia stałą moc cięcia nawet w gęstej trawie

Cena: 1 659 zł.

Kosiarka akumulatorowa MEX40-45-B60 marki NAC została wyposażona w silnik zasilany akumulatorem o napięciu 40V. Posiada możliwość centralnej regulacji wysokości na 7 poziomach koszenia w zakresie od 27 mm do 75 mm, szerokość koszenia 457 mm oraz kosz o pojemności 60l.

Cena: 1 499,99 zł.

Kosiarka akumulatorowa IKRA IAM 40–3725 posiada bezszczotkowy silnik. Charakteryzuje się lekką oraz zwrotną konstrukcją. Dla większego komfortu pracy i indywidualnego dostosowania wysokości cięcia do potrzeb użytkownika urządzenie wyposażono w centralną regulację wysokości cięcia (5 pozycji)

Cena: 1 472,99 zł.

Za pomocą kosiarka akumulatorowej Rotak 32 LI "High Power" firmy Bosch możesz przygotować swój trawnik tak, aby stał się centralnym punktem ogrodu. Ponieważ Rotak 32 LI "High Power" ułatwia pracę w ogrodzie, nie tylko dzięki łatwej obsłudze ale dzięki lekkiemu kierowaniu, a dodatkowo, w przeciwieństwie do kosiarek spalinowych, działa całkowicie bezwonnie i jest przyjazna dla środowiska naturalnego. Mała kosiarka jest przeznaczona szczególnie dla ogrodów w miastach

Cena: 1 389,99 zł.

Wyposażona w 2 akumulatory 4 Ah 20 V, zapewniają moc 40 V i wydajność silnika spalinowego. Sugerowana powierzchnia cięcia: do 460m2. Funkcja koszenia obrzeży zapewnia dokładnie koszenie krawędzi trawnika, a tym samym oszczędność czasu na przycinanie

Cena: 1 289,99 zł.

Kosiarka akumulatorowa MTD LM40 to idealne rozwiązanie dla użytkowników, ceniących sobie wysoki komfort pracy jak i ekologię. Urządzenie nie wytwarza żadnych spalin, stąd też nie wpływa negatywnie na środowisko. Dzięki silnikowi zasilanemu bateryjnie jest bardzo ciche i przyjemne w użyciu

Cena: 1 249,99 zł.

Kosiarka akumulatorowa marki S&GARDEN IAM403725 do trawy 40V. Szerokość cięcia kosiarki wynosi 37 cm. IAM403725 posiada 5 pozycji - wysokość cięcia od 25 do 75 mm

Cena: 1 220,99 zł.

Kosiarka akumulatorowa MEX40-37-B40 marki NAC została wyposażona w silnik zasilany akumulatorem o napięciu 40V. Posiada możliwość centralnej regulacji wysokości na 6 poziomach koszenia w zakresie od 27 mm do 75 mm, szerokość koszenia 370 mm oraz kosz o pojemności 40l.

Cena: 1 199,99 zł.

Zasilana bateryjnie kosiarka LMO 18-36 Battery imponuje wyjątkową zwrotnością i niską wagą. Wysokość koszenia może być bez wysiłku regulowana centralnie na zespole tnącym.

Cena: 1 172,99 zł.

Korpus o szerokości koszenia 33 cm zaprojektowany tak, by jak najbardziej ułatwiać manewrowanie po ogrodzie. Centralna 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 25–65 mm. Ergonomiczna konstrukcja uchwytu, z 3 pozycjami wysokości, umożliwia dopasowanie wysokości uchwytu do każdego użytkownika

Cena: 1 099 zł.

Korpus o szerokości koszenia 33 cm zaprojektowany tak, by jak najbardziej ułatwiać manewrowanie po ogrodzie. Centralna 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 25–65 mm. Ergonomiczna konstrukcja uchwytu, z 3 pozycjami wysokości, umożliwia dopasowanie wysokości uchwytu do każdego użytkownika



Kosiarka akumulatorowa GE-CM 33 Li to bardzo wysokiej jakości, niezawodne i niezwykle wydajne urządzenie do bezprzewodowego utrzymywania mniejszych trawników. Kosiarka należy do grupy produktów Power X-Change dzięki czemu pracuje bez uciążliwych kabli. W zestawie znajdują się dwa pakiety akumulatorów 18 V 2



Niska masa, cicha praca i duża zwrotność to cechy charakterystyczne nowej akumulatorowej kosiarki do trawy LMO 18-33 Battery. Kosiarka jest bardzo łatwa w obsłudze i gwarantuje wygodne koszenie trawnika.



Mocny silnik 1500 W z szerokością koszenia 36 cm . Jednopunktowa, 5 stopniowa regulacja wysokości od 20 mm - 70 mm. Składany uchwyt i składany kosz na trawę pozwala na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca



IKRA Elektryczna kosiarka IERM 1638 lekka dla łatwej manewrowości, szerokość cięcia ca. 380 mm, wysokość cięcia 5 pozycji centralnie regulowana 25 - 65 mm, solidna obudowa z tworzywa sztucznego i hartowane metalowe ostrze. Składany uchwyt zapewnia oszczędność miejsca oraz ułatwia transport



Kosiarka elektryczna FFZR 2046-E marki Fieldmannomocy 2000. Wygodna w obsłudze oraz łatwa w przechowywaniu kosiarka zapewniaszerokość koszenia 43 cm, dzięki czemu z łatwością skosimy trawniki o nieregularnych kształtach i zakamarkach. Możliwość ustawiania wysokości koszenia 20-70 mm pozwala dostosować urządzenie do aktualnych potrzeb



Kosiarka elektryczna to doskonałe połączenie godnej zaufania technologii i nowoczesnego wzornictwa. Niewielkie rozmiary produktu oraz doskonała ergonomia poszczególnych elementów sprawiają, że ten model kosiarki do trawy to idealny wybór dla posiadaczy małych, kameralnych przydomowych trawników będących miejscem odpoczynku i zabawy. Ostrze tnące urządzenia wprawiane jest w ruch przez efektywny silnik elektryczny o mocy aż 1800W! Koszenie wykonywane jest na pasie o szerokości 42 cm w aż 11 poziomach wysokości regulowanych za pomocą wygodnej dźwigni



Elektryczna kosiarka IERM 1434 lekka dla łatwej manewrowości, szerokość cięcia ca. 340 mm, wysokość cięcia 5 pozycji centralnie regulowana 25 - 65 mm, obudowa z tworzywa sztucznego i hartowane metalowe ostrze. Składany uchwyt zapewnia oszczędność miejsca oraz ułatwia transport



Kosiarka elektryczna HKE 146 posiada metalową obudowę umożliwiającą wykorzystanie kosiarki w najtrudniejszym terenie, pozbawiona jest możliwości uszkodzenie wskutek pęknięcia. Bardzo dobry indukcyjny silnik elektryczny zapewnia trwałość i niezawodność. Składany uchwyt umożliwia łatwe przechowywanie urządzenia

Cena: 551 zł.

Kosiarka elektryczna o mocy 2000W. Wyposażona w solidny kosz do kompresowania skoszonej trawy, bez konieczności jego częstego opróżniania.



Koszenie trawy to jedna z podstawowych prac w każdym ogrodzie. Aby regularnie przycinać trawnik i zarazem dbać o wygląd całego terenu, musisz wyposażyć się w solidny, wygodny i funkcjonalny sprzęt. Kosiarki elektryczne mają mnóstwo zalet, są lekkie, wygodne w przechowywaniu, bezobsługowe i ekonomiczne



Wszechstronna i ergonomiczna kosiarka elektryczna firmy MTD. Urządzenie zostało wyposażone w efektywny silnik elektryczny o mocy 1600W. Kosiarka do trawy z silnikiem elektrycznym to przede wszystkim cicha praca i łatwa obsługa nie wymagająca od użytkownika dużego zaangażowania

Cena: 479 zł.

Lekka i poręczna kosiarka marki NAC z silnikiem elektrycznym o mocy 1800 W. Wyposażona w funkcję 5-stopniowej regulacji wysokości koszenia w zakresie 25 - 75 mm. Szerokość koszenia wynosi 420 mm



Lekka kosiarka elektryczna. Innowacyjny grzebień umożliwia koszenie trawnika do samej jego krawędzi oraz wzdłuż murów i rabat. Niewielka waga ułatwia manewrowanie i wygodny transport - tylko 6,8 kg

Cena: 415 zł.

Kosiarka elektryczna VERTO z wydajnym silnikiem elektrycznym o mocy 1800W, umożliwia koszenie o szerokości 420 mm. Posiada centralną 6-stopniową regulację wysokości koszenia 20/30/40/50/60/70 m oraz solidny, wykonany z tworzywa sztucznego kosz na trawę o pojemności 40 l. Ergonomiczna rękojeść z włącznikiem na całej długości podnosi komfort użytkowania



Kosiarka elektryczna YATO YT-85205 o mocy 1800 W. Umożliwia koszenie o szerokości 380 mm. Posiada prostą w obsłudze 6-stopniową regulację wysokości koszenia 20-70 mm oraz solidny, siatkowy kosz na trawę o pojemności 50 litrów



Kosiarka elektryczna HKE 142 to model o dużej szerokości pracy z bardzo dobrym i mocnym indukcyjnym silnikiem elektrycznym. Dla ułatwienia pracy, maszyna została wyposażona w wysokie koła zmniejszające opór podczas przepychania kosiarki po trawniku. Indukcyjny silnik elektryczny o mocy 1800 W bez problemu radzi sobie nawet w wyższej trawie



Lekka i poręczna kosiarka marki NAC z silnikiem elektrycznym o mocy 1600 W. Wyposażona w funkcję 5-stopniowej regulacji wysokości koszenia w zakresie 25 - 75 mm. Szerokość koszenia wynosi 380 mm



Kosiarka do trawy o mocy 1300 W o szerokości koszenia 33 cm. Funkcja EasyEdge™ pozwala kosić przy samej krawędzi. Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia od 20 mm do 60 mm

Cena: 399 zł.

Kosiarka elektryczna MTD Smart 38 EKosiarka elektryczna MTD SMART 38 E to mocniejszy i większy odpowiednik kosiarki SMART 32 E. Kompaktowe urządzenie idealne do małych, przydomowych trawników o powierzchnii do 300 m². Produkt wyposażony jest w asynchroniczny silnik o mocy 1400W, 40 litrowy kosz oraz 3 stopniową manualną regulację wysokości koszenia w zakresie 25-60 mm



Kosiarka elektryczna NAC MEX40-E18-S wyposażona jest w nowoczesny silnik o mocy 1800 W, który charakteryzuje się przede wszystkim bezawaryjnością i oszczędnością. Trwałe tworzywo sztuczne zapewnia odporność na uszkodzenia. Duży, 40-litrowy kosz pozwala na dłuższe koszenie, bez konieczności opróżniania



Kosiarka elektryczna NAC MEX34-E14, wyposażona jest w nowoczesny silnik o mocy 1400 W, który charakteryzuje się przede wszystkim bezawaryjnością i oszczędnością. Trwałe tworzywo sztuczne to trwałość i odporność na uszkodzenia. Pojemny, 40-litrowy kosz pozwala na dłuższe koszenie, bez konieczności opróżniania



Kosiarka elektryczna Lider KC1600A to trwałe urządzenie, które świetnie sprawdzi się w każdym ogrodzie. Model ten jest cichy i ekologiczny głównie dzięki wydajnemu silnikowi o mocy 1600 W. Jego sprawne działanie gwarantuje podłączenie do źródła prądu generującego napięcie o wysokości 230 V



Kosiarka elektryczna z wydajnym silnikiem elektrycznym o mocy 1600 W, umożliwia koszenie o szerokości 360 mm. Posiada prostą w obsłudze, 6-stopniową regulację wysokości koszenia 20/30/40/50/60/70 mm oraz solidny, siatkowy kosz na trawę o pojemności 40 litrów. Ergonomiczna rękojeść z uchwytem na kabel podnosi komfort pracy, a włącznik wyposażony jest w zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem, co znacznie podnosi bezpieczeństwo użytkowania



Kosiarka elektryczna Lider KC1500 to sprawdzony sprzęt do pielęgnacji ogrodów oraz działek rekreacyjnych. Jedną z największych zalet tego modelu jest bardzo wydajny silnik o mocy 1500 W. Ponadto KC1500 wyróżnia się nowoczesnym wyposażeniem, obejmującym między innymi regulację wysokości koszenia, pozwalającą uzyskać wymarzony efekt równego i zadbanego trawnika



Koszenie trawy to jedna z podstawowych prac w każdym ogrodzie. Aby regularnie przycinać trawnik i zarazem dbać o wygląd całego terenu, musisz wyposażyć się w solidny, wygodny i funkcjonalny sprzęt. Kosiarki elektryczne mają mnóstwo zalet, są lekkie, wygodne w przechowywaniu, bezobsługowe (zwłaszcza w porównaniu z kosiarkami spalinowymi, które mimo większej mocy, wymagają uzupełniania paliwa, wymiany oleju, filtrów)



Kosiarka elektryczna MTD SMART 32 E to kompaktowe urządzenie idealne do małych, przydomowych trawników o powierzchnii do 250 m². Produkt wyposażony jest w silnik o mocy 1000W, 27 litrowy kosz oraz 3 stopniową manualną regulację wysokości koszenia w zakresie 25-65 mm. 30,5 cm szerokości koszenia gwarantuje efektywne cięcie i wygodne manewrowanie w ogrodzie o niewielkich rozmiarach



Kosiarka elektryczna YATO YT-85200 o mocy 1300W. Wyposażona w solidny kosz do kompresowania skoszonej trawy, bez konieczności jego częstego opróżniania. Kosiarka posiada regulację wysokości koszenia osobno dla przedniej i tylnej osi



Elektryczna kosiarka marki NAC jest w nowoczesny silnik o mocy 1200 W, który charakteryzuje się przede wszystkim bezawaryjnością. Trwałe tworzywo sztuczne zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Duży, 25-litrowy kosz pozwala na dłuższe koszenie, bez konieczności opróżniania



Kosiarka elektryczna VERTO z wydajnym silnikiem elektrycznym o mocy 1300W, umożliwia koszenie o szerokości 320 mm. Posiada prostą w obsłudze, 3-stopniową regulację wysokości koszenia 25/40/55 mm oraz solidny, wykonany z tworzywa sztucznego kosz na trawę o pojemności 30 l. Ergonomiczna rękojeść z uchwytem na kabel podnosi komfort pracy, a włącznik wyposażony jest w zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem, co znacznie podnosi bezpieczeństwo użytkowania