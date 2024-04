Kosmiczne ceny za nocleg w Warszawie podczas koncertów Taylor Swift

Koncerty Taylor Swift w Polsce

Astronomiczne ceny noclegów podczas koncertów Swift

Warszawa - najtańsze miejsce na pobyt podczas trasy koncertowej Swift

Według badania firmy bukmacherskiej Jeffbet, Warszawa - mimo wysokich cen - to wciąż najbardziej przyjazne portfelom fanów Swift miejsce w Europie. Średni koszt jednej nocy w hotelu w Warszawie wynosi ok. 45 euro (193 zł) i jest to najniższa cena w porównaniu do innych miast europejskich.