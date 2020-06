Koszt kosiarki spalinowej i elektrycznej? Czy są drogie? Dobierz najlepszą kosiarkę

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Kosiarki spalinowe są całkiem tanie. Elektryczne też mają coraz niższe ceny

Koszt kosiarki spalinowej waha się między 600 a 1500 zł. Jeśli trafisz jednak na dobrą promocję, za podstawowy model takiego sprzętu uda ci się zapłacić jeszcze mniej.

Przed kupnem kosiarki spalinowej warto jednak przemyśleć, na jakiej posesji będzie ona używana. Jeżeli mieszkasz na terenie pagórkowatym, lepiej zainwestuj w kosiarkę z napędem. Znacznie ułatwisz sobie pracę przy takim wspomaganiu – łatwiej wepchniesz ostrze pod górkę.

Najtańsze kosiarki elektryczne kupisz już za mniej niż 200 zł. To naprawdę niska cena, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak bardzo wzrasta komfort przebywania w ogrodzie, który jest odpowiednio przystrzyżony. Koszt dobrej kosiarki elektrycznej zamyka się w granicach 700 zł.



Kosiarka posiada czterosuwowy silnik Briggs&Stratton Serii 850 o pojemności 190 cm3. Wyposażona w duże, pneumatyczne koła, które pozwalające na prace w trudnym terenie. Stalowa obudowa gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia

Cena: 5 799,99 zł.

Kosiarka PANTER to zestaw nadający się do najtrudniejszych terenów pagórkowatych. Doskonale poradzi sobie nawet z bardzo wysokimi trawami.

Cena: 5 469 zł.

Kosiarka wielofunkcyjna Eurosystemu została zaktualizowana, aby ułatwić codzienne zadania. Ulepszyliśmy system blokowania drążka uchwytu, ułatwiając dokręcanie. Aby zwiększyć wygodę użytkownika, zmniejszyliśmy wysiłek potrzebny do użycia dźwigni sprzęgła do akcesoriów: przekładnia jest mocniejsza, trwała i płynniejsza w użyciu

Cena: 4 999 zł.

Spalinowa kosiarka o mocy: 4. 3 KM i pojemności silnika: 163 cm3. Szerokość koszenia wynosi: 57 cm, a duże tylne koła ułatwiają prowadzenie kosiarki i poprawiają komfort pracy

Cena: 4 599 zł.

Wyposażona została w górnozaworowy, jednocylindrowy, benzynowy silnik, chłodzony powietrzem zewnętrznym za pomocą cylindra żeliwnego, w którym odpowiednio dobrana moc i charakterystyka (9,6 Nm) gwarantują wysoki komfort pracy, niezawodność oraz długą żywotność jednostki napędowej. Koła posiadają łożyska, co zapewnia łatwość toczenia i trwałość układu jezdnego. Dodatkowym atutem kosiarki są duże tylne koła ułatwiające manewrowanie oraz przemieszczanie się maszyny po nierównościach

Cena: 4 499 zł.

Kosiarka niezawodnej marki Active 5450 SVH, napędzana mocnym silnikiem Honda GXV 160. Górnozaworowa konstrukcja silnika zapewnia wydajną pracę oraz wysoką odporność na zużycie, zwłaszcza podczas wzmożonego obciążenia.

Cena: 4 399 zł.

5500 SVB to solidna, niezawodna maszyna zaprojektowana do użytku profesjonalnego. Został zaprojektowany, aby osiągnąć kompromis między mocą wyjściową, ciężarem i zwrotnością. Główną cechą było połączenie jakości cięcia z defibracją skoszonej trawy, przyspieszając w ten sposób zjawisko rozkładu

Cena: 3 999,99 zł.

Kosiarki Tekton służą do koszenia łąk i ogrodów przy domkach i domach jednorodzinnych oraz miejscach, gdzie codziennie trzeba kosić trawę dla zwierząt gospodarskich. Nadają się do płaskich i lekko pochyłych terenów.

Cena: 3 999,99 zł.

Kosiarka spalinowa o pojemności silnika 201 cm3. Szerokość koszenia wynosi 57 cm. Duże tylne koła ułatwiają prowadzenie kosiarki i poprawiają komfort pracy

Cena: 3 899,99 zł.

Kosiarka została wyposażona w górnozaworowy, jednocylindrowy, benzynowy silnik, chłodzony powietrzem zewnętrznym za pomocą cylindra żeliwnego, w którym odpowiednio dobrana moc gwarantują wysoki komfort pracy, niezawodność oraz długą żywotność jednostki napędowej. .

Cena: 3 799,99 zł.

Specjalny podnoszony nóż zapewnia dobre napełnienie kosza. Szerokość koszenia 60 cm, napęd silnikowy,kosiarka 2w1, napęd 2x4. Napęd 2x4 został opatentowany przez firmę MA

Cena: 3 799 zł.

Najlepsze cięcie dla zdrowego i zielonego trawnika, profesjonalne mulczowanie nawet dla wysokiej trawy. Nie jest wymagane nawożenie chemiczne. Centralna regulacja wysokości cięcia

Cena: 3 499,99 zł.

GRINDER 52 jest specjalnym typem kosiarki przeznaczonym do mulczowania. Korpus stalowy o grubości 3 mm i specjalnej konstrukcji, która zatrzymuje trawę wewnątrz, aż zostanie rozdrobniona nożem mulczującym. Tak rozdrobniona trawa to naturalny nawóz dla trawnika (bez chemikaliów), a użytkownik nie musi jej już zbierać i kompostować

Cena: 3 399,99 zł.

Kosiarka spalinowa niezawodnej marki Active, model 5850 SVB wyposażono w mocny silnik Briggs&Stratton, seria 850E OHV. Konstrukcja zapewnia wydajną pracę silnika oraz wysoką odporność na zużycie.

Cena: 3 399 zł.

Kosiarka spalinowa MA. RI. NA HR 57 SH, która posiada regulacją wysokości koszenia oraz z funkcję wyrzutu tylnego, jak i bocznego

Cena: 3 299,99 zł.

Najlepsze cięcie dla zdrowego i zielonego trawnika, profesjonalne mulczowanie nawet dla wysokiej trawy. Nie jest wymagane nawożenie chemiczne. Napęd na tylne koła

Cena: 3 199 zł.

Kosiarka spalinowa do użytku profesjonalnego, posiadającą stałą, solidną oś z dwoma kołami z bieżnikiem w kształcie litery „V” i dwiema prędkościami jazdy. Idealnie nadaje się do koszenia wysokiej trawy na dużych powierzchniach oraz w wymagającym terenie.

Cena: 3 110 zł.

Kosiarka spalinowa marki MARINA z 5-stopniową regulację wysokości koszenia oraz funkcję wyrzutu tylnego. Wyposażona w pojemny 70l kosz na trawę i ergonomiczny, regulowany uchwyt. Posiada koła ze stali ocynkowanej z podwójnie uszczelnionymi łożyskami kulkowymi

Cena: 3 099 zł.

Kosiarka spalinowa Grinder 52 SY YLM 653S-M włoskiej marki Marina o mocy 5KM i szerokością cięcia 52cm, z własnym napędem jednobiegowym 3,2 km/h, z profesjonalną, solidną przekładnią wyprodukowaną we Włoszech, z aluminiową obudową i kołami zębatymi z brązu, z łatwą obsługą i płynnym działaniem. Jest specjalnym typem kosiarki przeznaczonym do mulczowania. Specjalny nóż mulczujący i mały wyrzut zwiększają efekt mulczowania

Cena: 2 999,99 zł.

Kosiarka spalinowa marki MA. RI. NA, to profesjonalny sprzęt produkcji włoskiej

Cena: 2 999,99 zł.

Kosiarka spalinowa Eurosystems M85 została wyposażona w czterosuwowy silnik marki Briggs&Stratton. Belka tnąca składa się z dolnego i górnego ostrza poruszająca się ruchem oscylacyjnym. Duże pneumatyczne koła w połączeniu z napędem pozwolą na wykonanie pracy w najtrudniejszym terenie

Cena: 2 999,99 zł.

Układ pozwala wybrać między napędem na 2 koła lub na 4 koła, 52 cm, napęd silnikowy, kosiarka 4 w 1, napęd 2 x 4. Napęd 2 x 4 został opatentowany przez firmę MA. RI

Cena: 2 899,99 zł.

Profesjonalna kosiarka spalinowa 5400 SB włoskiej firmy ACTIVE, posiada amerykański silnik Briggs&Stratton 800E OHV, który jest jej niewątpliwym atutem. Górnozaworowa konstrukcja silnika zapewnia wydajną pracę silnika, oraz wysoką odporność na zużycie, zwłaszcza podczas wzmożonego obciążenia.

Cena: 2 849,99 zł.

Kosiarka spalinowa MA. RI. NA HR 54 SH, która posiada regulacją wysokości koszenia oraz z funkcję wyrzutu tylnego, jak i bocznego

Cena: 2 799,99 zł.

Kosiarka spalinowa Eurosystems M80 jest urządzeniem dwukołowym o wytrzymałej stalowej konstrukcji, wyposażona w czterosuwowy silnik benzynowy firmy Briggs&Stratton. .

Cena: 2 699,99 zł.

Kosiarka spalinowa z silnikiem Yamaha MA190 o pojemności 189 cm3. Szerokość koszenia wynosi 43 cm. Wyposażona w duże tylne koła ułatwiają prowadzenie kosiarki

Cena: 2 699,99 zł.

Aktywna 1-biegowa kosiarka samobieżna 5000SH z silnikiem Honda o pojemności 160 cm3, szerokość koszenia 50 cm, 7 regulacji wysokości koszenia od 25 do 70 mm, 60-litrowy kosz na trawę i ciężar 40 kg, zalecane do ogrodów o powierzchni od 600 do 1000 m2. .

Cena: 2 699,99 zł.

Kosiarka spalinowa MARINA Grinder 46 SB jest specjalnym typem kosiarki przeznaczonym do mulczowania. Szerokość koszenia wynosi 46 cm, napęd silnikowy, GRINDER. Korpus stalowy o grubości 2,5 mm i specjalnej konstrukcji, która zatrzymuje trawę wewnątrz, aż zostanie rozdrobniona nożem mulczującym

Cena: 2 599,99 zł.

Kosiarka spalinowa MA. RI. NA HR 46 SH, która posiada regulacją wysokości koszenia oraz z funkcję wyrzutu tylnego, jak i bocznego

Cena: 2 599,99 zł.

Silnik OHC o pojemności 190 cm3 z napędem łańcuchowym zapewnia łatwy rozruch za każdym razem przy zimnym i rozgrzanym silniku. Ekstremalna wydajność podczas koszenia wysokiej lub wilgotnej trawy. Regulacja prędkości poruszania się oraz regulacja prędkości pracy silnika

Cena: 2 499,99 zł.

Kosz na trawę o dużej pojemności zmniejsza liczbę przerw. Silnik Yamaha ma 190cm z regulacją prędkości obrotowej silnika (dźwignia na płycie uchwytu). Własny napęd z profesjonalną, solidną przekładnią wyprodukowaną we Włoszech, z aluminiową obudową i kołami zębatymi z brązu, z łatwą obsługą i płynnym działaniem

Cena: 2 499,99 zł.

Kosiarka posiada silnik YAMAHA OHC (Overhead Cam) ze stalowym napędem łańcuchowym dla zoptymalizowania wielkości silnika i jego trwałości. Posiada również łatwą w użyciu konstrukcję wlewu / prętowego wskaźnika poziomu oleju z zakrętką, żeliwną powłokę cylindra dla dłuższej żywotności oraz serwis filtrów powietrza bez narzędzi.

Cena: 2 499,99 zł.

Kosiarka spalinowa marki MARINA posiada regulacją wysokości koszenia oraz z funkcję wyrzutu tylnego, jak i bocznego. Wyposażona w pojemny 70l kosz na trawę i profesjonalny napęd z aluminiową skrzynią biegów i przekładniami z brązu. Wyposażona została w górnozaworowy OHV, jednocylindrowy, benzynowy silnik, chłodzony powietrzem zewnętrznym za pomocą cylindra aluminiowego, w którym odpowiednio dobrana moc i charakterystyka (11,2 Nm) gwarantują wysoki komfort pracy, niezawodność oraz długą żywotność jednostki napędowej

Cena: 2 499,99 zł.

GRINDER jest specjalnym typem kosiarki przeznaczonym do mulczowania. Jest to kosiarka produkcji włoskiej profesjonalna. Szerokość koszenia 46 cm, napęd ręczny

Cena: 2 399,99 zł.

Kosiarka wyposażona jest w mocny silnik KOHLER XT-775 z zaworami o pojemności prawie 180 cm3. Posiada kosz o pojemności 70 l. Koła wykonane są z nylonu i PCV na podwójnych łożyskach kulkowych dla optymalnego cięcia oraz ergonomiczny uchwyt o regulowanej wysokości

Cena: 2 399,99 zł.

Kosiarka spalinowa z własnym napędem, idealna do ogrodów o powierzchni do 2500 m². Wyposażona w mocny 4-suwowy silnik Briggs & Stratton - najlepszy na świecie silnik benzynowy.

Cena: 2 331,99 zł.

Kosiarka spalinowa marki MA. RI. NA posiada regulacją wysokości koszenia oraz z funkcję wyrzutu tylnego, jak i bocznego

Cena: 2 299,99 zł.

Jedyna na rynku kosiarka marki Yamaha. Silnik Yamaha ma 190cm z regulacją prędkości obrotowej silnika (dźwignia na płycie uchwytu) Własny napęd z profesjonalną, solidną przekładnią wyprodukowaną we Włoszech, z aluminiową obudową i kołami zębatymi z brązu, z łatwą obsługą i płynnym działaniem. Ergonomiczny uchwyt piankowy z płytą, szybko zaciskami i regulacją wysokości

Cena: 2 199,99 zł.

Kosiarka MA. RI. NA KR 52 SK jest specjalnym typem kosiarki przeznaczonym do mulczowania

Cena: 2 199,99 zł.

Kosiarka spalinowa ACTIVE to model stworzony z myślą o posiadaczach ogrodów ceniących prostotę wykonania i niezawodność. Podstawę urządzenia tworzy mocna stalowa obudowa. Odpowiednią moc dla narzędzia tego typu zapewnia mocny silnik Honda GCV 160 – OHC

Cena: 2 199,99 zł.

Kosiarka marki NAX wyposażona jest w niezawodny silniki Briggs & Stratton – to najmocniejsza i niezawodna jednostka o pojemności 190 cm3. System ReadyStart umożliwia łatwe uruchamianie silnika bez konieczności wcześniejszego pompowania paliwa. Producent gwarantuje, że silnik uruchamia się w ramach pierwszych dwóch pociągnięć

Cena: 2 199,99 zł.

Kosiarka spalinowa HTDT5250BS marki Hyundai z własnym napędem, idealnie nadaje się do ogrodów o powierzchni do 1500 m². Posiada mocny i wydajny silnik czterosuwowy Briggs&Stratton 625EXi o pojemności 150 cm3, najpopularniejszy na świecie silnik benzynowy. Szerokość koszenia wynosi 52

Cena: 2 119,99 zł.

Dzięki bardzo wydajnemu silnikowi amerykańskiej firmy Briggs&Stratton 575iS OHV, który jest niezwykle odporny na zużycie, kosiarka spalinowa ACTIVE 4850 ISB posłuży Ci na bardzo długo. Kosiarka jest łatwa w użytkowaniu ze względu na jednobiegową skrzynię biegów, jest również bardzo wygodna w manewrowaniu.

Cena: 2 099,99 zł.

Silnik OHC o pojemności 175 cm3 z napędem łańcuchowym zapewnia łatwy rozruch za każdym razem – przy zimnym i rozgrzanym silniku. Ekstremalna wydajność podczas koszenia wysokiej lub wilgotnej trawy. Wytrzymała, centralna 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 25-75 mm

Cena: 2 099,99 zł.

Kosiarka spalinowa z napędem marki NAC wyposażona jest w silnik czterosuwowy o mocy 5. 3 KM, który charakteryzuje się przede wszystkim bezawaryjnością i oszczędnością w spalaniu. Posiada centralną regulację wysokości koszenia w zakresie od 25 mm do 75 mm oraz koła łożyskowe ułatwiające poruszanie się maszyny

Cena: 1 899,99 zł.

Wyposażona została w górnozaworowy, jednocylindrowy, benzynowy silnik, chłodzony powietrzem zewnętrznym za pomocą cylindra aluminiowego, w którym odpowiednio dobrana moc i charakterystyka (8,6 Nm) gwarantują wysoki komfort pracy, niezawodność oraz długą żywotność jednostki napędowej. Koła posiadają łożyska, co zapewnia łatwość toczenia i trwałość układu jezdnego. Dodatkowym atutem kosiarki są duże tylne koła ułatwiające manewrowanie oraz przemieszczanie się maszyny po nierównościach

Cena: 1 899,99 zł.

Silnik OHC o pojemności 175 cm3 z napędem łańcuchowym zapewnia łatwy rozruch za każdym razem – przy zimnym i rozgrzanym silniku. Ekstremalna wydajność podczas koszenia wysokiej lub wilgotnej trawy. Wytrzymała, centralna 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 24–76 mm

Cena: 1 899,99 zł.

Kosiarka firmy Hyundai idealnie nadaje się do ogrodów o powierzchni do 2200 m2. Została specjalnie zaprojektowana do pracy z własnym napędem w celu łatwego koszenia trawnika w ogrodzie. Posiada silnik o pojemności 196 cm³ oraz zbiornik paliwa 1 l

Cena: 1 803,99 zł.

Posiada niezawodny czterosuwowy silnik, o pojemności 202 cm3 i mocy maksymalnej 7. 5 KM charakteryzuje się przede wszystkim bezawaryjnością, oszczędnością w spalaniu paliwa i łatwością obsługi. Kosiarka z napędem GT, dzięki któremu koszenie większych powierzchni i wzniesień stanie się przyjemnością

Cena: 1 799,99 zł.

Kosiarki spalinowe NAX to niezawodne urządzenia, przydatne każdemu posiadaczowi ogrodu. Każda kosiarka spalinowa NAX wyposażona jest w silnik Briggs&Stratton, największego producenta silników do kosiarek.

Cena: 1 799,99 zł.

Kosiarka spalinowa z własnym napędem o 4 poziomach prędkości marki Fieldmann. Wyposażona jest w wysokiej jakości silnik Briggs & Stratton 750 DOV z systemem automatycznego ssania Ready Start. Połączenie szerokości koszenia 51 cm i silnika o dużej mocy 2,68 kW sprawią że koszenie trawnika będzie szybkie i przyjemne

Cena: 1 786,99 zł.

Zadbany trawnik to wizytówka każdego ogrodu, więc warto mieć na swoim wyposażeniu kosiarkę spalinową Lider GTL51BS675NIS-3W1. Urządzenie to posiada solidny silnik marki Briggs&Stratton seria 675 iS o pojemności 163 cm3. Dla ułatwienia uruchomienia tego modelu zamontowano rozrusznik elektryczny in-start z akumulatorem litowo-jonowym i zrezygnowano z tradycyjnego rozrusznika ręcznego

Cena: 1 699,99 zł.

Model ten wyposażony jest w wariator umożliwiający ustawienie prędkości napędu. Wyposażenie to jest przydatne w szczególności w przypadku przerośniętej trawy, ewentualnie jeśli podczas koszenia pożądana jest niższa lub wyższa prędkość chodzenia. Można dokonać wyboru spośród 4 prędkości

Cena: 1 699,99 zł.

Kosiarka wyposażona jest w składaną rękojeś, manetkę gazu oraz silnik Briggs & Stratton 750EX DOV o pojemności 161 cm3. Szerokość koszenia wynosi 550 mm, centralna regulacja wysokości koszenia w zakresie 25-85 mm. Posiada łożyskowane koła, które ułatwiają jazdę nawet po trudnym terenie oraz kosz o pojemności 70 l

Cena: 1 674,5 zł.

Kosiarka spalinowa z napędem NAX 2000S to urządzenie niezwykle zaawansowane technologicznie. Najwyższa jakość. Wysokowydajny, niezawodny silnik BRIGGS & STRATTON cechujący się dużą mocą znamionową 2,3 kW można uruchomić szybko i łatwo

Cena: 1 599,99 zł.

Aby trawnik był zadbany trzeba pamiętać o regularnym koszeniu. Kosiarka spalinowa Grizzly BRM 51-150BSAT posiada silnik Briggs&Stratton o pojemności 150cm3. Wyposażona jest w kosz o pojemności 75 litrów, oraz w centralną regulację wysokości koszenia w przedziale 25-75 mm

Cena: 1 522,99 zł.

Kosiarka spalinowa idealna do ogrodów o powierzchni do 1800 m². Posiada potężny, czterosuwowy silnik Briggs & Stratton 675EXi o pojemności 163 cm3. Utrzymanie trawnika nie jest już obowiązkiem, ale przyjemnością

Cena: 1 499,99 zł.

Koszenie trawy to jedna z podstawowych prac w każdym ogrodzie. Aby regularnie przycinać trawnik i zarazem dbać o wygląd całego terenu, musisz wyposażyć się w solidny i funkcjonalny sprzęt. Taka jest właśnie kosiarka DK53NS225E-4w1, która posiada wytrzymały i solidnie wykonany silnik OHV o pojemności 224 cm3 oraz centralną, 8-stopniową regulację wysokości

Cena: 1 499,99 zł.

Dzięki bardzo wydajnemu silnikowi amerykańskiej firmy Briggs&Stratton 500E OHV, który jest niezwykle odporny na zużycie, kosiarka spalinowa ACTIVE 4250 SB posłuży Ci na bardzo długo. Kosiarka jest łatwa w użytkowaniu ze względu na jednobiegową skrzynię biegów, jest również bardzo wygodna w manewrowaniu.

Cena: 1 499,99 zł.

Kosiarka HKS 450 NLE to maszyna wyposażona dodatkowo w akumulatorowy rozrusznik silnika, który znacznie zwiększa komfort użytkowania. Duże tylne koła, ułatwiające prace w najcięższym terenie. Świetny napęd francuskiej firmy General Transmission gwarantujący trwałość i niezawodność działania

Cena: 1 450 zł.

Wielofunkcyjna Kosiarka spalinowa Lider SH46BS575NIS-4W1 z napędem z silnikiem Briggs&Stratton seria 575iS jest gwarancją szybkiej i płynnej pracy w ogrodzie. Dodatkowym atutem jest funkcja mielenia oraz wyrzut boczny.

Cena: 1 399,99 zł.

Kosiarka spalinowa do trawy jest niezbędna wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość i ergonomia koszenia. Kosiarki te to maszyny lekkie, poręczne i wielozadaniowe: koszą, zbierają trawę, mulczują pokos do postaci drobnego nawozu i równomiernie rozprowadzają po powierzchni ogrodu - w mgnieniu oka przywracają trawnik do doskonałej kondycji.

Cena: 1 399,99 zł.

Wielofunkcyjna Kosiarka spalinowa Faworyt WAD51N196LE-3W1 z napędem z silnikiem Loncin o pojemności 196 cm3 i mocy wynoszącej 4. 76 kW jest gwarancją szybkiej i płynnej pracy w ogrodzie do 1500 m2. Szerokość robocza urządzenia wynosi 510 cm, co pozwala na sprawne koszenie

Cena: 1 399,99 zł.

Kosiarka spalinowa SG53-GT225ES, z silnikiem 4-suwowym o pojemności 224cc. Maksymalna moc silnika wynosi 7 KM. Kosiarka posiada silnik marki TBD, model DV225

Cena: 1 399,99 zł.

Kosiarką spalinowa z bocznym wyrzutem Lider CJ55BS750PBW kosi trawę z szerokością roboczą 55 cm, dlatego też skoszenie nawet dużej powierzchni powinno przyjść łatwo nawet niedoświadczonym ogrodnikom. Natomiast bardziej wymagający użytkownicy docenią aż 7-stopniowy system centralnej regulacji wysokości koszenia, który pozwala na dostosowanie poziomu, na jakim umieszczony jest nóż. Dla pracy kosiarki istotny jest też jej silnik – model firmy Briggs&Stratton z serii DOV750 o pojemności 161 cm3, który cechuje maksymalnie uproszczony sposób uruchamiania oparty na systemie ready-start

Cena: 1 299,99 zł.

Kosiarka spalinowa GREENSO D53-GT225ES to wydajny sprzęt z silnikiem czterosuwowym o pojemności 224 [cm3] i mocy 7 KM. Wysokość koszenia sprzętu jest regulowana w 8 stopniowym zakresie od 25 do 75 mm, a pojemność jej kosza to aż 75 litrów. Szerokość koszenia: 530mm

Cena: 1 299,99 zł.

Kosiarka spalinowa z napędem marki NAC wyposażona jest w silnik czterosuwowy o mocy 4. 9 KM, który charakteryzuje się przede wszystkim bezawaryjnością i oszczędnością w spalaniu. Stalowa obudowa zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia

Cena: 1 299,99 zł.

Kosiarka marki Fieldmann wyposażona jest w stalowy korpus. Szerokość robocza urządzenia wynosi 460mm, a 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia umożliwia wybór jednej z dostępnych wysokości od 25-75mm. Jednorazowo przy pomocy tego urządzenia można skosić powierzchnię do 1000 mkw

Cena: 1 199,99 zł.

Kosiarka spalinowa G6N z napędem. Wyposażona jest w nowoczesny silnik o mocy 5. 75 KM, który charakteryzuje się przede wszystkim bezawaryjnością i oszczędnością w spalaniu

Cena: 1 199,99 zł.

Kosiarka marki Lider to solidny i wytrzymały sprzęt, wyposażony w silnik Rato o pojemności 200 cm3 i mocy 4. 6 KM. Posiada centralnie regulowaną wysokość koszenia na poziomie od 30 do 80 mm

Cena: 1 199,99 zł.

Kosiarka spalinowa Faworyt DK46N150E-4W1 to model, dzięki któremu nie będziesz mieć żadnych trudności podczas uruchamiania sprzętu, bowiem w tym urządzeniu uruchomienie silnika odbywa się za pomocą rozrusznika elektrycznego 12V. Na łatwość operowania urządzeniem, oprócz rozrusznika, składa się obecność takich elementów jak: koła łożyskowane kulkowe, górnozaworowy silnik OHV o pojemności 150 cm3 i mocy 2,7 kW, waga maszyny, która wynosi 35,8 kg. Szerokość robocza wynosi 46 cm

Cena: 1 199,99 zł.

Kosiarka spalinowa FZR 5114-170B marki Fieldmann jest odpowiednim narzędziem przeznaczonym do pracy i pielęgnacji każdego wymagającego ogrodu. .

Cena: 1 192,99 zł.

Kosiarka spalinowa z napędem na koła tylne, z silnikiem 4-suwowym o mocy 7 KM, o szerokości koszenia 530 mm oraz wysokości koszenia regulowanej 7-stopniowo w zakresie 25 - 75 mm. Zamontowany kosz na trawę o pojemności 65 litrów. Kosiarka wyposażona w obudowę wykonaną ze stali, posiada rękojeść antypoślizgową

Cena: 1 149,99 zł.

Spalinowa kosiarka o mocy silnika 7 KM i pojemność 224 cm3, szerokości roboczej 530 mm i regulowanej wysokości koszenia w zakresie 25 - 75 mm, duże tylne koła ułatwiają prowadzenie kosiarki i poprawiają komfort pracy. Pojemność kosza wynosi: 1 l. Model D225 wyposażony jest czterosuwowy silnik Ducar

Cena: 1 149,99 zł.

Kosiarka spalinowa MEX42-N450E , marki NAC QUALITY. Wyposażona jest w nowoczesny silnik, który charakteryzuje się przede wszystkim bezawaryjnością i oszczędnością w spalaniu. Stalowa obudowa zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia

Cena: 1 099,99 zł.

Kosiarka spalinowa marki Greenso z napędem, którą można odpalać za pomocą linki. Posiada 7-stopniową regulację koszenia oraz mocny i wydajni silnik o pojemności 125 cm3, oraz trzy opcje wyrzutu trawy - klasyczny wyrzut do kosza, wyrzut boczny oraz wyrzut tylny bez kosza. Kosiarka posiada duże, łożyskowane tylne koła, które minimalizują opory toczenia ułatwiając koszenie

Cena: 1 099,99 zł.

Kosiarka spalinowa GREENSO D53-GT225 to wydajny sprzęt z silnikiem czterosuwowym o pojemności 224 [cm3] i mocy 7 KM. Wysokość koszenia sprzętu jest regulowana w 8 stopniowym zakresie od 25 do 75 mm, a pojemność jej kosza to aż 75 litrów. Szerokość koszenia: 530mm

Cena: 1 049,99 zł.

Kosiarka spalinowa MEX46-N146 marki NAC QUALITY. Wyposażona jest w nowoczesny silnik o mocy 3. 5 KM, który charakteryzuje się przede wszystkim bezawaryjnością i oszczędnością w spalaniu



Kosiarka spalinowa Lider WAB46N150ZH-3W1 to model 3 funkcyjnej kosiarki z napędem na średnie powierzchnie do 1000 m2. Wyposażona jest w silnik marki Zongshen o pojemności 149 cm3. Poruszanie się kosiarki po terenie ułatwią z pewnością koła łożyskowane kulkowo oraz centralny system regulacji wysokości koszenia na 8 stopniach w przedziale 30-80 mm



Kosiarka spalinowa marki Greenso o mocy maksymalnej silnika 5 KM z napędem i z rozrusznikiem elektrycznym - wystarczy nacisnąć przycisk Start. Wyposażona również w standardowy rozrusznik - można odpalać za pomocą linki. Posiada 7-stopniową regulację koszenia



Spalinowa kosiarka o mocy silnika 5 KM i pojemność 161 cm3, szerokości roboczej 460 mm i regulowanej wysokości koszenia w zakresie 25 - 75 mm, duże tylne koła ułatwiają prowadzenie kosiarki i poprawiają komfort pracy. Pojemność kosza wynosi: 55 l. Model DO160 wyposażony jest w czterosuwowy silnik Ducar



Kosiarka spalinowa z napędem na koła tylne, z silnikiem 4-suwowym o mocy 6. 5 KM, o szerokości koszenia 510 mm oraz wysokości koszenia regulowanej 7-stopniowo w zakresie 25 - 75 mm. Zamontowany kosz na trawę o pojemności 65 litrów



Kosiarka spalinowa Fieldmann FZR 4010-B z silnikiem o pojemności 99 cm3, napędem oraz szerokością koszenia 40 cm pozwoli swobodnie kosić trawniki o powierzchni 800 m2. .



Kosiarka spalinowa MTD 51 BC to model stworzony z myślą o posiadaczach ogrodów ceniących prostotę wykonania i niezawodność. Podstawę urządzenia tworzy mocna stalowa obudowa. Odpowiednią moc dla narzędzia tego typu zapewnia górnozaworowy silinik Briggs&Stratton z serii 450 z ręcznym rozruchem



Ta kosiarka spalinowa jest skutecznym narzędziem do koszenia dużych trawników o powierzchni do 1000m2. Wysokość koszenia odbywa się centralnie za pomocą jednej dźwigni i pozwala wybrać do 5 pozycji w zakresie 25-75 mm, brzeszczot ma 46 cm. Oczywiście ta kosiarka gazowa to system 3 w 1, który pozwoli na dodanie trawy (pojemność kosza wynosi 50 l) lub ściółkowanie nawet tylnej części trawy

Cena: 864 zł.

Kosiarka spalinowa MEX41-N127 marki NAC z czterosuwowym silnikiem RV125-S marki Rato o pojemności 127 cm3 i mocy 2. 7 KM idealnie nadaje się do pielęgnacji przydomowych ogrodów.



Doskonała kosiarka spalinowa TB40P03A LC marki GREENSO to lekki i wydajny sprzęt z silnikiem górnozaworowym OHV o pojemności 123 cm3 i maksymalnej mocy 2. 8 KM. Wysokość koszenia jest regulowana w 6 stopniowym zakresie od 25 do 75 mm, a szerokość koszenia wynosi 40 cm



Kosiarka spalinowa TB40S04 marki Greenso z napędem, idealnie nadaje się do pielęgnacji przydomowych ogrodów. Została wyposażona w silnik czterosuwowy Rato RV125-S o pojemności 127 cm3 i mocy 2. 7 KM



Doskonała kosiarka spalinowa TB40P03A LC marki GREENSO to lekki i wydajny sprzęt z silnikiem górnozaworowym OHV o pojemności 123 cm3 i maksymalnej mocy 2. 8 KM. Wysokość koszenia jest regulowana w 3 stopniowym zakresie od 35 do 65 mm, a szerokość koszenia wynosi 40 cm



Kosiarka spalinowa MEX41-127 marki NAC z czterosuwowym silnikiem RV125-S marki Rato o pojemności 127 cm3 i mocy 2. 7 KM idealnie nadaje się do pielęgnacji przydomowych ogrodów.