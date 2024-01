Koziołek Matołek narodził się w Otwocku. To właśnie w tej willi Kornel Makuszyński stworzył najsłynniejszego kozła w Polsce

Otwock najbardziej jest doceniany za zapomniane perły podwarszawskiej architektury - świdermajery. Jak pisaliśmy TUTAJ obiekty to unikaty na skalę europejską. Mieszkała w nich Irena Sendlerowa i Stefan Żeromski, często odwiedzał Józef Piłsudski, a zachwycał się Bolesław Prus. Zabytkowa architektura to jednak nie jedyny powód, dla którego warto się tam udać. Wiele osób o tym nie wie, ale to właśnie w Otwocku narodziła się historia najbardziej znanego kozła - Koziołka Matołka.

Koziołek Matołek powstał w willi przy ulicy Reymonta 79 w 1932 roku. Wtedy to budynek pełnił funkcję sanatorium, w którym z powodu przewlekłej choroby przebywał Kornel Makuszyński. Z inicjatywą stworzenia historyjki obrazkowej dla najmłodszych wyszedł wydawca Jan Gebethner. Do swojego pomysłu przekonał Mariana Walentynowicza, a następnie obaj panowie pojechali do Otwocka namówić do współpracy Makuszyńskiego. Kto wymyślił bohatera książki nie wiadomo. Według Mariana Walentynowicza, to on podsunął słowo "koziołek", a imię "Matołek" i miejscowość "Pacanów" to pomysł Kornela Makuszyńskiego. Obecnie willa przy Reymonta pełni funkcję domu wielorodzinnego. Tak się prezentuje: