Kradzież pieniędzy w Warszawie. Policja: "Chcąc uniknąć odpowiedzialności, planował uciec do Niemiec"

Sprawą zajęli się mundurowi z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, którzy po przeanalizowaniu wszystkich szczegółów ustalili, że sprawcą kradzieży jest 30-letni mężczyzna, który chcąc uniknąć odpowiedzialności zaplanował wyjazd do Niemiec.

- Policjanci nie chcąc dopuścić do tego, aby mężczyzna zrealizował swój plan, udali się na lotnisko w Katowicach. W hali zauważyli oczekującego na lot złodzieja – wskazuje st. asp. Marta Haberska z Komendy Stołecznej Policji. – Jakież było jego zdziwienie, kiedy funkcjonariusze zaprosili go na wycieczkę powrotną do mokotowskiej komendy – dodała.