Kradzieże w Warszawie. Okradli "na koło". Policja ujawnia nową metodę oszustów

Kradzieże w Warszawie. Na czym polega metoda "na koło"?

W pierwszych dniach sierpnia jeden z mieszkańców podwarszawskiej miejscowości Ożarów Mazowiecki padł ofiarą kradzieży. Poinformował o tym policjantów z tamtejszego komisariatu. Funkcjonariusze usłyszeli o zniknięciu znacznej kwoty pieniędzy oraz dokumentów z wnętrza samochodu.

Śledczy ustalili, że ofiara była obserwowana przez złodziei od chwili wypłacenia gotówki z bankomatu. Kiedy mieszkaniec Ożarowa udał się z pieniędzmi do samochodu i chciał odjechać, okazało się, że jedna z opon auta jest przebita. W chwili, gdy mężczyzna zorientował się, że coś jest nie tak i opuścił pojazd, by sprawdzić jego stan techniczny, złodziej przegrzebywał wnętrze samochodu. Przestępcy nie tylko pozbawili go gotówki, ale i możliwości podjęcia ewentualnego pościgu za nimi - auto zostało unieruchomione.