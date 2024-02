Kraina spokoju 10 km od centrum Warszawy. Ukryty rezerwat z ciszą i spokojem. Pomysł na spacer w piękną pogodę

Rezerwat Przyrody Olszynka Grochowska to bez wątpienia jedno z tych miejsc na mapie Warszawy, które warto odwiedzić podczas każdej pory roku. Spacer po tamtejszych terenach to idealna propozycja dla wszystkich tych, którzy marzą o chociaż chwilowej odskoczni od codziennego zgiełku. Co ciekawe, choć rezerwat mieści się niecałe 10 kilometrów od centrum miasta, nie wszyscy mieszkańcy stolicy wiedzą o jego istnieniu.

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spaceru, jaki odbyliśmy po terenie Rezerwatu Przyrody Olszynka Grochowska.