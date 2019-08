Kratownica, rowkowane płytki i... przesmyk przez krzaki. ZDM testuje nowe rozwiązania, mające poprawić bezpieczeństwo

Jak wyraźnie widać po ulicach Warszawy, ruch rowerowy coraz bardziej się intensyfikuje. To powoduje, że coraz częściej dochodzi do wypadków z udziałem pieszych i cyklistów, w miejscach, w których ich "szlaki" się krzyżują lub pokrywają. Dlatego też równolegle do rozbudowy sieci ścieżek rowerowych odseparowanych od jezdni z tradycyjnymi zabezpieczeniami, Zarząd Dróg Miejskich pilotażowo testuje trzy nowe rozwiązania mające poprawić warunki koegzystencji obu grup uczestników ruchu. Można je napotkać w trzech miejscach stolicy.

Na ul. Okopowej, w rejonie ul. Wolność, miejsce przecięcia ciągu dla pieszych ze ścieżką rowerową oznaczono czerwoną kratownicą. Ma ona wskazać obu grupom użytkowników, że w tym miejscu należy zachować szczególną ostrożność.

Na ul. Waryńskiego, w rejonie stacji metra Politechnika i ul. Nowowiejskiej, popularna droga dla rowerów krzyżuje się tutaj z chodnikami, na których zawsze jest dużo pieszych wysiadających z metra, tramwajów i autobusów. Tutaj przed przejściami dla pieszych zamontowano specjalne rowkowane płytki - przejechanie po nich, według ZDM, ma dodatkowo zwrócić uwagę cyklistów na sytuacje na drodze.