Królewski Ogród Światła powraca! Świetlną wystawę w Wilanowie będzie można podziwiać już od 19 października

Świetlna wystawa tego dnia będzie otwarta dłużej - od godz. 17 do 23. Na ten wieczór Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego zaplanowało dla odwiedzających dodatkowe atrakcje, których szczegóły ma ujawnić niebawem.

Poza stałą wystawą w weekendy będzie można oglądać również pokazy mappingów. Będą odbywać się one w soboty i niedziele o 17.30, 18.30 i 19.30.

W kolejnych dniach - od 20 do 31 października - ogród będzie można odwiedzać w godz. 17-21. Od 2 listopada do 23 lutego będzie czynny w godz. 16-21.

Muzeum w Wilanowie. Aż 1000 darmowych warsztatów do wyboru. ...

Królewski Ogród Światła, Wilanów | BILETY

Wstęp na teren ogrodu w soboty i niedziele kosztuje 20 zł (bilet ulgowy: 10 zł). Mniej zapłacimy w tygodniu - od poniedziałku do piątku wejście na wystawę to koszt 10 zł (za ulgowy: 5zł) Dzieci do 7 lat mogą odwiedzać Królewski Ogród Świateł bezpłatnie.