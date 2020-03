Krzysztof Penderecki nie żyje. Miał 86 lat. "Nieoceniony dyrektor artystyczny Sinfonii Varsovii"

FEST Festival ogłasza pierwszych artystów na 2020 rok!

FEST Festival powraca z drugą edycją, nominacjami do międzynarodowych nagród i muzycznym ogłoszeniem. Pierwszym headlinerem jest James Bay, a poza nim zobaczymy koncerty takich artystów jak: Nothing But Thieves, Sigrid, Denzel Curry oraz Ferdinand and Left Boy. Warto przypomnieć,...