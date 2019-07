"Książka za worek śmieci". W Warszawie odbędzie się nietypowa akcja sprzątania miasta

Książka za worek śmieci, Warszawa

Warszawiacy mają szansę wziąć udział w kolejnej proekologicznej akcji. Tym razem w stolicy odbędzie się akcja sprzątania miasta. Każdy, kto uzbiera pełen worek śmieci, dostanie w prezencie książkę. W puli znalazły się m.in. przewodniki, reportaże, książki podróżnicze i dla dzieci. W sumie do rozdania jest 40 książek dla 40 pierwszych zarejestrowanych osób. Akcja startuje w najbliższą sobotę 27.07.2019 o godzinie 11.00. Dokładne miejsce zbiórki i sprzątania nie jest jeszcze znane, ale lada moment ma pojawić się taka informacja, którą umieścimy w tym artykule.

Książka za worek śmieci to akcja wspólnego sprzątania organizowana cyklicznie w różnych miastach Polski. Zarejestrowani uczestnicy otrzymują w podzięce książki.

40 książek na 40. urodziny

Pomysłodawczynią akcji jest Anna Jaklewicz - podróżniczka, antropolożka i archeolożka, która 27 lipca będzie zachęcać warszawiaków do działania na rzecz środowiska.- Tego dnia kończę 40 lat. Długo zastanawiałam się jak świętować dzień moich urodzin. I stwierdziłam, że chcę go spędzić podczas wspólnej akcji sprzątania. To będą wyjątkowe urodziny, bo to ja będę rozdawać prezenty. Mam więc 40 książek czyli tyle ile kończę lat. Trafią w ręce pierwszych 40 zarejestrowanych osób - informuje Ania.