Który notebook najlepiej nadaje się do pracy?

Lenovo ThinkPad T490 to nie tylko idealne narzędzie pracy dla biznesmana, który docenia wydajność i niezawodność sprzętu. Ten notebook świetnie sprawdzi się po godzinach w aplikacjach multimedialnych. Do tego jest ładny i również z tego powodu trzeba go mieć.

Trudno sobie dziś wyobrazić, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu funkcjonowaliśmy bez komputerów. Gdy komputer stacjonarny na stałe wpisał się w środowisko pracy, chyba wszyscy byli już pewni, że jest to szczytowe osiągnięcie techniki w służbie człowieka pracującego. Tymczasem okazało się, że desktop był tylko etapem przejściowym w komputeryzacji życia zawodowego. Notebooki, bo właśnie one wyznaczają obecnie trendy jeśli chodzi o segment rozwiązań dla biznesu, z pewnością bardziej niż każdy inny sprzęt IT, podlegają rozwojowi wraz z rosnącym znaczeniem aspektu mobilności. Komputer stacjonarny, monitor czy urządzenie drukujące – również podlegają ewolucji, ale w ich przypadku mobilność praktycznie nie ma znaczenia. ThinkPad T – nie do przecenienia Lenovo to marka, która zawsze była synonimem wydajności, niezawodności oraz trwałości. Notebooki z linii ThinkPad są zgodne z normami wojskowymi, a te które służą w armii USA przechodzą, aż 200 testów jakościowych, które gwarantują działanie sprzętu w ekstremalnych warunkach. Lenovo to również marka, która stawia na wzornictwo – nie tylko oryginalne, ale też doskonałe pod względem estetycznym. Jako ciekawostkę przytoczę, iż ThinkPad jest eksponatem stałej kolekcji w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Lenovo łączy przeciwieństwa Dlatego takie właśnie maszyny są dziś najczęściej wybierane przez użytkowników biznesowych. Dzisiejszy manager, obok tego, że jest zawodowcem w swojej dziedzinie, prywatnie zwykle jest również człowiekiem o szerokich horyzontach pozazawodowych. Dlatego, poza walorami czysto funkcjonalnymi pod kątem zawodowym, sięgnie po konstrukcję ThinkPad T, bo z przyjemnością bierze się nań patrzy i chętnie bierze do ręki. W przypadku wspomnianych konstrukcji dodatkową przyjemnością jest korzystanie z klawiatury. Warto dodać, że ta przyjemność przekłada się na funkcjonalność czego nie trzeba wyjaśniać nikomu, kto spędza przy komputerze długie godziny. Konfiguracje Notebooki Lenovo ThinkPad T490 są dostępne w kilkunastu konfiguracjach. Wybierać można nie tylko w kluczowych komponentach takich jak procesor, pamięć operacyjna czy dysk. Tu użytkownik może wybrać procesor Intel®Core™ z serii i5 lub i7 z maksymalnym rozmiarem pamięci RAM do 48 GB. Dlatego jeśli ktoś potrzebuje dużej mocy obliczeniowej lub gdy na komputerze aktywnych jest kilka czy więcej aplikacji, warto wybrać model z układem Intel®Core™ i7 i wyposażyć go w co najmniej 8 GB pamięci. W przypadku nośnika danych stosowane są tu dyski SSD o pojemności do 1 TB lub opcjonalnie rozwiązanie typu Intel Optane. Jak wiadomo, dysk SSD pozwala na przesyłanie danych z prędkością kilkukrotnie większą, niż w przypadku tradycyjnych napędów HDD. Ale jeśli dla kogoś SSD to za mało, może wybrać konstrukcję z układem Optane. ThinkPad T490 może być wyposażony w 14-calowy ekran dotykowy (500 nitowy, WQHD, IPS) lub tradycyjny – antyodblaskowy z matrycą typu NT, o jasności 220, 250 albo 400 nitówW wersji IPS, FHD, 400nitów, opcjonalnie występuję matryca z wbudowanym filtrem prywatyzacyjnym – Privacy Guard. Dzięki tej funkcji obraz na ekranie będzie widoczny tylko dla użytkownika, a osoba znajdująca się pod kątem do monitora nie zobaczy jego zawartości. Komputer można też uzbroić w zewnętrzną kartę graficzną GeForce MX. Jak przystało na konstrukcje adresowane do biznesu, T490 posiada zabezpieczenia takie jak uwierzytelnianie FIDO, gniazdo linki zabezpieczającej, osłonę kamery ThinkShutter, opcjonalnie czytnik linii papilarnych i wspomniane wcześniej zabezpieczenie ekranu PrivacyGuard.

Komputer waży, w zależności od konfiguracji od 1,46 do 1,61 kg i pracuje na baterii do 16 godzin. Dla użytkowników bardziej mobilnych, którzy cenią sobie jak najniższą wagę urządzenia przy jak najdłuższej pracy na baterii przeznaczony jest ThinkPad T490s, który waży niespełna 1,3 kg i może pracować bez zewnętrznego zasilania nawet do 20 godzin. Co jeśli nie ThinkPad T490?