Który żłobek w Warszawie jest najlepszy? Rodzice najmłodszych dzieci wybrali najbardziej przyjazną placówkę

Z kolei tytuł „Super Dzienny Opiekun 2023” w kategorii publiczny punkt dziennego opiekuna otrzymała Iwona Famulska z ul. S. Majewskiego 18/28 w dzielnicy Ochota, a w kategorii niepubliczny punkt Opieka Dzienna Radosny Dzieciak przy ul. Modlińskiej 379 w dzielnicy Białołęka.

Opieka żłobkowa w Warszawie to nasz olbrzymi sukces. Nie tylko dlatego że liczba miejsc zwiększyła się ponad dwukrotnie i to, że rzeczywiście utrzymujemy bezpłatne miejsca żłobkowe dla naszych warszawskich dzieci. Kadra opiekuńcza i wychowawcza we wspaniały sposób prowadzi te placówki. Osiągnęliśmy tzw. cel barceloński, konsekwentnie poprawiamy jakość opieki i warunki pracy opiekunów i opiekunek - powiedziała wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.