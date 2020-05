Ktoś ukrzyżował żurawia na polu. "Średniowieczne obyczaje na Mazowszu"

Ktoś „ukrzyżował” żurawia

- Ukrzyżowany żuraw. Średniowieczne obyczaje na Mazowszu - informuje na Twitterze dr Robert Maślak i dołącza zdjęcia ptaka, którego ktoś przywiązał do drewnianych palików na polu w okolicach Mińska Mazowieckiego. O sprawie pisze też Komitet Ochrony Orłów, który porównuje ten czyn do średniowiecznych obyczajów: ,,W średniowieczu osoby, które "nabroiły" wieszano na wzgórzach lub przy głównych drogach do miast. Zabieg ten miał dobitnie pokazać kto rządzi na danym terenie i jaką siłą dysponuje. Czasy te odeszły już w zapomnienie ale nie w powiecie mińskim, woj. mazowieckie. Jeden z mieszkańców w sposób jednoznaczny daje znać kto jest "Panem" na tym kawałku ziemi" - brzmi facebookowy post komitetu. Działacze informują, że nie jest to przypadek odosobniony, w podobny sposób ukrzyżowane kruki, jastrzębie czy myszołowy spotyka się bardzo często. Przypomnijmy, że żuraw jest w Polsce gatunkiem chronionym.