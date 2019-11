Ktoś uszkodził Twój samochód na parkingu? Nie wiesz, co robić? Dowiedz się, jakie masz prawa i obowiązki

Sprawca szkody jest na miejscu zdarzenia

Teoretycznie sprawca zniszczenia powinien czekać na właściciela auta, które uszkodził, ale w wielkomiejskiej praktyce dużo częściej spotkamy się z tym, że za wycieraczką znajdziemy dane kontaktowe do takiej osoby.

Sytuacja jest bardzo nieprzyjemna, ale na szczęście nie jest dramatyczna. Wystarczy, że kierowca podpisze oświadczenie, o tym, jakich strat dokonał na pojeździe innej osoby. Nie trzeba korzystać ze specjalistycznych wzorów, wystarczy zwykła kartka i długopis oraz kilka zdań. Są jednak informacje, które muszą się znaleźć w takim piśmie. Po pierwsze należy wskazać dzień oraz miejsce, w którym doszło do zniszczenia samochodu. W miarę możliwości trzeba szczegółowo opisać wszystkie uszkodzenia, które są widoczne gołym okiem. Sprawca oraz osoba poszkodowana muszą podać swoje dane, jak również dane swoich pojazdów to jest: numer rejestracyjny i numer polisy oraz nazwy towarzystw ubezpieczeniowych, w których biorący udział są ubezpieczeni.

Kolejnym krokiem osoby poszkodowanej powinno być zgłoszenie takiego zdarzenia do zakładu ubezpieczeń sprawcy. Można to zrobić naprawdę na wiele sposobów: osobiście przynieść oświadczenie i zgłosić szkodę, zrobić to pocztą, mailowo, a czasem nawet przez telefon. Dobrze jest, jeśli udało nam się zrobić zdjęcia, choćby telefonem, wszystkich uszkodzeń, które zauważyliśmy. Pomoże to ubezpieczycielowi ocenić zakres potencjalnych szkód.

Czy warto przyjąć gotówkę?

To jednak sytuacja idealna i w Warszawie bardzo często zdarza się, że nawet po stłuczce sprawca wypadku na wiele sposobów wypiera się swojej winy. Dzieje się tak głównie dlatego, że kierowcy boją się, że stracą u swojego ubezpieczyciela cały szereg zniżek, które wypracowali do tej pory. Część z nich nawet proponuje, że zapłacą gotówką za zniszczenia. Jest to dość ryzykowne rozwiązanie, ponieważ może okazać się, że to, co widać gołym okiem to nie jedyne straty i zniszczenia, które okażą się skutkiem kolizji lub zniszczenia na parkingu.

Kłótliwy sprawca szkody - jak sobie radzić?

Jeśli masz do czynienia z osobą, która się kłóci, wypiera całość przebiegu zdarzenia i w żaden sposób nie ma możliwości ustalenia z nią wspólnej wersji wypadku, nie masz wyboru. Trzeba wezwać policję. Ta ustali za was, jak doszło do zdarzenia i samodzielnie wysnuje wnioski, która z osób jest poszkodowana.

Sprawca szkody zbiegł

W najgorszej sytuacji są ci, którzy przy swoim aucie nie zastali nikogo, a za wycieraczką nie znajdą choćby numeru telefonu. Tu również najlepiej skontaktować się z policją, dzięki niej być może uda się szybciej znaleźć świadków całej sytuacji, a może nawet zobaczyć czy w pobliżu nie ma kamer monitoringu, które utrwaliły całość zdarzenia. W Warszawie bardzo często można szybko stwierdzić dzięki temu, kto odpowiada za powstanie szkody.

Brak ważnej polisy OC

Niestety nadal po stolicy poruszają się osoby, które zapomniały lub nie chcą, wykupić obowiązkowego ubezpieczenia OC. Naturalnie grożą im za to wysokie grzywny. Od stycznia w 2020 roku za brak OC powyżej 14 dni mandat wynosi 5200 zł!

Dodatkowo pamiętajmy, że za wszystkie szkody, która wyrządził właściciel pojazdu bez ważnej polisy, będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że najtańsze ubezpieczenie OC zostało sprzedane w Warszawie za 431 zł, a średnia kwota ubezpieczenia to 884 zł w stolicy, to takie zachowanie wydaje się przynajmniej nieroztropne.

Dodatkowo pamiętajmy, że za wszystkie szkody, która wyrządził właściciel pojazdu bez ważnej polisy, będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że najtańsze ubezpieczenie OC zostało sprzedane w Warszawie za 431 zł, a średnia kwota ubezpieczenia to 884 zł w stolicy, to takie zachowanie wydaje się przynajmniej nieroztropne.

