Kuba Wojewódzki otwiera drugą restaurację w Warszawie. Tym razem w najbardziej prestiżowym wieżowcu w stolicy

Niewinni Czarodzieje 2.0

Pierwszy lokal "Niewinni Czarodzieje 2.0" Wojewódzki otworzył wraz ze wspólnikiem, Józefem Krawczykiem, tuż przy Elektrowni Powiśle. Nazwa wzięła się od filmu Andrzeja Wajdy. - To najbardziej nieoczywisty, niewajdowski obraz Wajdy. Opowiada o ludziach kochających określony styl życia - Modne restauracje, dobrą muzykę i żadnych zobowiązań. To credo naszego miejsca. No może z wyjątkiem tych zobowiązań Miejsca nieoczywistego - opowiadali założyciele miejscówki. I dodali, że tutaj 2/3 powierzchni lokalu zajmuje restauracja i 1/3 klub.

Lokal został zaprojektowany w "loftowym stylu" i stanowi połączenie industrialnych przedmiotów pochodzących z dawnej Elektrowni (elementy dawnej elektryki, skrzynka na korki) z dodatkami w stylu "glamour". Do tego kryształowe żyrandole, skórzane pikowane obicia czy dywany na podłodze. Nie zabrakło kanap i obić znanych doskonale z show telewizyjnego Kuby. Czy lokal w Złotej 44 będzie wyglądał podobnie? Trudno na razie ocenić. Możemy jedynie spodziewać się, że na pewno Wojewódzki zaskoczy wystrojem.