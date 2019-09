Kuchnia Warszawy w nowoczesnej odsłonie, czyli kolejne spotkanie w ramach Historycznego Stołu Kulinarnego

Historyczny Stół Kulinarny to cykl prestiżowych wydarzeń branżowych poświęconych regionalnej kuchni polskiej. Drugie, po Zakopanem, spotkanie odbyło się we wtorek, 10 września w warszawskim hotelu Indigo. Przedstawiciele stołecznej branży gastronomicznej oraz mediów mieli okazję spróbować degustacyjnego menu, przygotowanego przez znakomitych szefów kuchni.

- Celem tego wydarzenia jest subiektywna opowieść o historii kulinarnej danego regionu, danego miasta – mówi Magdalena Figurna, rzecznik prasowy MAKRO. - Staramy się szukać różnego rodzaju starych receptur, po to, żeby szefowie kuchni mieli inspiracje do zaserwowania zupełnie nowych dań, ale na bazie tego, co kiedyś było modne, co kiedyś jadano.

Kuchnia warszawska

Kuchnia warszawska jest bardzo zróżnicowana, wielowymiarowa i pełna inspiracji. Ze względu na jej wielobarwność oraz niezwykle interesującą historię, MAKRO zdecydowało się umieścić w swoim programie także Warszawę.

Historycznym potrawom w nowoczesnej interpretacji towarzyszyły opowieści o warszawskiej kuchni przygotowane przez Hannę Dzielińską, znaną jako Hanka Warszawianka.

- Dobrze jest sięgnąć do historii, bo wtedy widać, że kuchnia warszawska tak naprawdę czerpie z bardzo wielu tradycji. W związku z tym, do Warszawy przyjechali wszyscy, którzy chcieli dobrze zjeść. Każdy z nich ze swoją tradycją wjeżdżał tu, zostawał czasem na setki lat i te potrawy, które znał z miejsca zamieszkania, włączał do swojego jadłospisu - opowiada Hanka Warszawianka. - Nagle okazuje się, że warszawska kuchnia to jest kuchnia francuska, kuchnia kresowa, kuchnia pomorska, żydowska, niemiecka czy rosyjska.

Historyczne menu w nowej odsłonie

W ramach Historycznego Stołu Kulinarnego, odświeżeniem tradycyjnych warszawskich receptur zajęli się wiodący szefowie kuchni, ambasadorowie programu Polskie Skarby Kulinarne.

Cezary Powała i Michał Grzywacz, szefowie kuchni hali nr 1 MAKRO w Warszawie, zaserwowali gościom nową odsłonę barszczu z „rurą” oraz deser w postaci lodowej bomby owocowej.

- Dziś specjalnie dla przybyłych gości przygotowałem barszcz z „rurą”. Tak nazywa się historyczna receptura, aczkolwiek podaliśmy barszcz w formie kremu, do tego kwaśna śmietana i nowość - buraki liofilizowane, całkowicie wysuszone, które bardzo fajnie chrupią podczas jedzenia - opowiada Cezary Powała.

Z kolei Michał Grzywacz wyjaśnia, że nowa wersja lodów różni się od tej dawnej wykorzystanymi składnikami.

- Nie przygotowałem deseru na bazie bitej śmietany, a na bazie syropu cukrowego i masła. Tym różni się od wersji pierwotnej. Również wcześniej nieużywana była czekolada i liofilizowane owoce, które dodałem – podsumowuje.

Marek Maternowski z restauracji Bagatela 12 w Warszawie przygotował kurczaka zagrodowego podanego z wątróbką i pietruszką, interpretując tym samym przepis na kurczęta pieczone po polsku.

Natomiast Rafał Zaręba, szef kuchni Akademii Inspiracji MAKRO w Warszawie, przyrządził karpia z sosem z homara i leśnymi ziołami oraz jesiotra z kaparami. Na deser podał selekcję serów z rokitnikiem, wiśnią i miodem lawendowym.

- Jako kucharz zawsze mam z tyłu głowy to, żeby przemówić do gości smakiem. Jeżeli robię rekonstrukcje kulinarne, staram się jakoś tę recepturę unowocześnić, tak, aby połączyć zapomniane już smaki z tymi, które są obecnie. Przepisy niekiedy pochodzą z XVI czy XVII wieku, a wtedy potrawy były bardzo kwaśne oraz przesycone smakiem - wyjaśnia Rafał Zaręba.

Szlak Warszawski

Podczas spotkania odbyła się również inauguracja Warszawskiego Szlaku Kulinarnego. Do akcji MAKRO Polska zaprosiło 17 czołowych szefów kuchni stołecznych restauracji. Podczas warsztatów wspólnie odtworzyli dawne receptury, które wkrótce pojawią się w kartach dań ich lokali.

- Dania w lokalach będących na szlaku są wyjątkowym połączeniem tradycji z nowoczesnością. Goście spróbują m.in. flaków po warszawsku, nóżek w galarecie, kurczaka po polsku, wuzetki czy bomby owocowej, a jednocześnie przeczytają ciekawostki na temat Warszawy - wyjaśnia Magdalena Figurna.

Historyczny Stół Kulinarny oraz Szlak Kulinarny to działania prowadzone przez MAKRO Polska w ramach programu Polskie Skarby Kulinarne. Jego celem jest zwiększenie świadomości Polaków na temat kulinarnej tradycji naszego kraju oraz sprawienie, by bardziej docenili oni kuchnię polską i dostrzegli, że rodzime dania również mogą być prestiżowe i pełne zaskakujących doznań smakowych.

Więcej informacji na temat programu oraz szlaku można znaleźć na stronie www.polskiebary.pl