Kultowe miejsce z roślinami w Warszawie wraca po pożarze. W showroomie Florabo kupicie kwiaty w atrakcyjnych cenach

Florabo to firma, która zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem aranżacji roślinnych do wnętrz, w tym często biurowców. Wiele roślin, które dłuższy czas oczyszczały powietrze w przestrzeniach biurowych, a którym nareszcie należała się emerytura, były zabierane do magazynu Florabo, a stamtąd trafiały w dobre ręce mieszkańców Warszawy. Niestety, kilka miesięcy temu w budynku, gdzie mieścił się magazyn, wybuchł pożar.

W słynnej wieży Florabo nie ma prądu i wody. (...) Mamy jesień i w tym okresie zwykle ogrzewamy pomieszczenia z roślinami. W obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie dać im należytej opieki. W związku z tym wyprzedajemy wszystkie rośliny z Showroomu - informowała pracownia.