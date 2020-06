Kultowe wymiany roślin wracają do Warszawy. Za darmo będzie można oddać lub przygarnąć kwiaty

Jak wygląda wizyta u lekarza w czasach koronawirusa? Jak uzyskać poradę lekarską?

Pandemia koronawirusa cały czas trwa. Choć powoli wracamy do normalnego życia to przez jakiś czas koniecznie będzie zachowanie środków ostrożności, szczególnie u lekarza. Czujecie się źle, zabrakło was leków albo boli was ząb i nie wiecie co zrobić? Lekarze przyjmują pacjentów, a...