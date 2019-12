„Barbórka” za nami, Mikołajki za nami, a to oznacza, że Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. To z kolei oznacza, że czasu wszyscy mamy coraz mniej, trzeba przecież posprzątać mieszkanie, przygotować wigilijne potrawy, kupić prezenty. Jednak nie samymi przygotowaniami do Świąt człowiek żyje :) Jeśli potrzebujecie chwili oddechu, odrobiny wytchnienia od przedświątecznych porządków, to serdecznie Was zapraszamy do Centrum Promocji Kultury!Chociaż zanim zaprosimy Was do CePeKu, to chcielibyśmy zarekomendować Wam wydarzenie, które odbędzie się w sobotę 14 grudnia na Placu Szembeka. Tego dnia będzie to centrum Pragi-Południe, a to za sprawą spotkania świątecznego dla Mieszkańców naszej dzielnicy, zorganizowanego przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe przy naszej skromnej pomocy. Czego możecie się spodziewać? Na pewno wizyty Świętego Mikołaja z drobnymi upominkami dla najmłodszych, wspólnego kolędowania, warsztatów artystycznych, konkursów z nagrodami, świątecznego poczęstunku, wspólnego rozświetlenia choinki oraz występu Katarzyny Skrzyneckiej! Jak widzicie ten dzień zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. Czekamy na Was w sobotę od godz. 14 w okolicy Punktu Informacji Kulturalnej „Akwarium”.Przejdźmy teraz do wydarzeń, na które możemy Was zaprosić do naszej siedziby przy ul. Podskarbińskiej 2.Dzień po wspólnym kolędowaniu, 15 grudnia (niedziela) chcielibyśmy zaproponować Wam dwa wydarzenia. W ramach cyklu „Salon Literacki” zapraszamy na spotkanie pt. „Pożar serca”. O życiu i twórczości Władimira Majakowskiego mówić będzie prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego – badaczka literatury rosyjskiej XX wieku. To już o godz. 16.Drugim wydarzeniem, na które zapraszamy Was tego dnia, jest kolejna odsłona projektu „Praga Gada”. Tradycją już stało się, że w połowie grudnia na naszej scenie odbywają się premiery komiksów, stworzonych przez Fundację Animacja. I tym razem Was nie zawiedziemy. „Praga Gada Wiechem Trzy!” to kolejny komiks, który powstał z ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Serdecznie zapraszamy na godz. 17.Następnego dnia, tj. 17 grudnia, przygotowaliśmy koncert, który pozwoli zapomnieć choć na chwilę o przedświątecznych porządkach. Tego dnia o godz. 18 usłyszycie najpiękniejsze utwory francuskiej estrady. Piaf, Greco, Aznavour… Specjalnie dla Was wystąpią Yaga Kowalik (śpiew) oraz Walentyn Dubrowskij (aranżacja i akordeon). Bilety w symbolicznej cenie 10 zł są już do nabycia w kasie CPK.Środa 18 grudnia to wydarzenia dla koneserów. O godz. 17 zapraszamy na kolejny wykład z cyklu „Spotkania ze sztuką”. Tym razem posłuchamy pani Marty Kochlewskiej, która przedstawi temat „Szaleństwo Vincenta van Gogha”. Dwie godziny później, o 19 rozpoczniemy kolejne spotkanie z Klubem Mola Książkowego, podczas którego porozmawiamy o książce „Hawksmoor” Petera Ackroyda. Wszystkich serdecznie zapraszamy!19 grudnia, godz. 19 to spotkanie z Kabaretem „Filip z Konopi”. Gospodarz wieczoru, Filip Borowski, tego dnia zaprosił całą plejadę gwiazd polskiej sceny. Będziecie mieli okazję usłyszeć Tadeusza Woźniaka, Danutę Mizgalską, Jolantę Majchrzak-Woźniak, Krzysztofa Daukszewicza i Ewę Sikocińską-Dani! Bilety (15 zł) możecie kupować w CPK już od początku miesiąca, zapraszamy!Koniec grudnia to tradycyjny Koncert Świąteczny Fundacji Szkoła Rocka. W tym roku nie będzie inaczej. Na koncert zapraszamy Was już 20 grudnia o godz. 18:30. Warto jeszcze przed Świętami usłyszeć jak nasza południowo-praska młodzież radzi sobie z cięższymi brzmieniami muzyki rockowej.Tuż przed Wigilią, 22 grudnia (niedziela) zapraszamy na koncert z cyklu „Podwieczorek z muzyką kameralną”. „Melodie, które kocha świat” to program, w którym zaprezentują się gwiazdy opery, takie jak Wiesław Bednarek (baryton) oraz Adam Zdunikowski (tenor). Gospodynią wieczoru będzie znakomita Grażyna Mądroch (sopran koloraturowy), a o akompaniament zadba orkiestra kameralna „Intermezzo”. Wieczór zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, bilety w cenie 10 zł możecie nabywać w kasie CPK.Więcej znajdziecie na naszej stronie internetowej cpk.art.pl oraz na naszym profilu na fb: facebook.com/cpkpp. Zapraszamy również do naszej siedzibie przy ul. Podskarbińskiej 2.Korzystając z okazji, cała załoga Centrum Promocji Kultury pragnie życzyć Wam, by zbliżające się Święta były czasem wyciszenia, spokoju, radości i pogody ducha. Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia!