Połowa listopada. Na grzyby już za zimno, a na przygotowania świąteczne jeszcze chyba zbyt wcześnie. Czy to zatem oznacza… nudę? W żadnym wypadku. Serdecznie zapraszamy w nasze skromne progi, serdecznie zapraszamy do Centrum Promocji Kultury na warszawskiej Pradze-Południe!

proponujemy Wam wydarzenie niezwykłe. Tego dnia przygotowaliśmy koncert pt. „KOMEDA. Arr. Andrzej Jagodziński”. Specjalnie dla naszej południowo-praskiej publiczności wystąpi orkiestra kameralna w składzie: Agnieszka Wilczyńska – wokal oraz ANDRZEJ JAGODZIŃSKI TRIO, czyli Andrzej Jagodziński – fortepian, Czesław Bartkowski – perkusja, Adam Cegielski – kontrabas, Robert Majewski – trąbka, flugelhorn lub Henryk Miśkiewicz – saksofon. Koncert jest wyjątkowy nie tylko z uwagi na biorących w nim udział Artystów. Jest to wydarzenie, które ma na celu upamiętnienie genialnego kompozytora, pianisty, prekursora jazzu – Krzysztofa Komedy – od którego śmierci mija w tym roku 50 lat. To właśnie dlatego rok 2019 został ogłoszony przez UNESCO „Rokiem Komedy”… Serdecznie zapraszamy, bilety w symbolicznej cenie 20 zł są do nabycia w kasie CPK.Trzy dni później,zapraszamy wszystkich miłośników fotografii i starej Warszawy na spotkanie pt. „Okiem Fotografa”. Gościem gospodarza cyklu, Ireneusza Graffa, będzie Jerzy Pytko, który zaprezentuje archiwalne zdjęcia stolicy, wykonane w latach 1950-1960. Część z nich zamieszczono w książce wydanej w tym roku przez Wydawnictwo Skarpa, zatytułowanej „Warszawa. Ocalić od zapomnienia”. W publikacji tej „wybrane ze zbioru ok. 100 tysięcy fotografii ojca kadry uzupełnione są opowieściami o odradzającej się Warszawie napisanymi przez syna” („Polityka”). Podczas spotkania zobaczymy również zdjęcia z września 1969 roku przedstawiające okolice ronda Wiatraczna, Grochowskiej, Podskarbińskiej czy Kamionkowskiej oraz Bazar Różyckiego w lipcowy dzień handlowy 1967 roku. Spotkanie będzie także okazją do przedstawienia tajemnic technicznych fotografów lat ubiegłych i unikalnych konstrukcji aparatów fotograficznych wykonanych własnoręcznie przez Leopolda Pytko. Dla chętnych dostępne będą do nabycia książki z dedykacją autora. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.liczymy na Waszą obecność podczas kolejnego spotkania z muzykami bluesowymi. To już XXVIII edycja „Praskiego Bluesa”! Projekt zainicjowany przez Zbyszka Jedrzejczyka cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem publiczności. W listopadzie usłyszycie Wiktorię Kwiatkowską (wokalistka, kompozytorka, producentka, autorka tekstów literackich i piosenek, magister sztuk pięknych, trener wokalny Modern Vocal Training), Jacka Kępkę (gitarzysta, wokalista, aranżer, członek wielu popularnych zespołów rockowych), Sebastiana Kępkę (gitarzysta, absolwent szkoły muzycznej w klasie fortepianu), Macieja Wieżyńskiego (gitarzysta i kompozytor, poszukujący nowych brzmień gitarowych), Łukasza Makowskiego (kontrabasista, gitarzysta basowy, kompozytor) oraz Joannę Felę Felczak (perkusistka i perkusjonalistka, aranżerka i kompozytorka, grająca jazz i folk, a teraz usłyszymy ją w odsłonie rockowej). Wstęp na koncert jest bezpłatny.wspólnie z Fundacją Animacja proponujemy Wam wydarzenie nietuzinkowe, związane ze zbliżającą się premierą kolejnej części sagi George’a Lucasa „Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie”. Organizatorzy przewidzieli prezentację komiksu „Kulty Cargo PRL” dziejącego się na warszawskiej Pradze oraz projekcję fenomenalnego dokumentu pt. „Wojna Gwiazd”. Będzie to nostalgiczny wieczór wokół tematu recepcji gwiezdnej sagi w PRLu. A na zakończenie spotkanie z twórcami komiksu i filmu dokumentalnego! Gorąco polecamy wszystkim fanom „Gwiezdnych Wojen”, wstęp wolny.na deskach CPK będziecie mieli okazję zobaczyć występ Szkolnego Teatru Muzycznego N.O.R.A. Zdolna młodzież z mieszczącego się na Saskiej Kępie Zespołu Szkół nr 37 wykona koncert niepodległościowy pt. „Może nam przyjdzie zginąć tak samo”. Za przygotowanie młodych Artystów odpowiadają Panowie Krzysztof Konrad i Borys Somerschaf. Teatr N.O.R.A. nie pierwszy raz występuje w CePeKu, dlatego możemy Was z czystym sumieniem zapewnić – naprawdę warto tego dnia być z nami! A jeśli ciekawi Was rozwinięcie skrótu N.O.R.A., to … po prostu przyjdzie do CePeKu w dniu Ich koncertu :)Ostatni czwartek miesiąca, czyli, to tradycyjne spotkanie z Filipem Borowskim i Kabaretem „Filip z Konopi”. Tym razem Gościem Specjalnym będzie sama Krystyna Giżowska, jedna z najwspanialszych Artystek piosenki polskiej w historii. To będzie piękny wieczór z wielkimi przebojami i nowymi propozycjami tej niezwykle lubianej wokalistki. Bilety w cenie 15 zł są do nabycia w kasie CPK już od początku listopada.W piątekpo raz kolejny zapraszamy Was na zabawę taneczną z muzyką na żywo w ramach cyklu „Swing na Pradze”. Wydarzenia przygotowane przez Studio Tańca Swingowego SWINGOUT, już na stałe wpisały się w taneczną mapę Warszawy i w listopadzie po raz kolejny zawitają na parkiet CePeKu przy ul. Podskarbińskiej 2. Miłośników muzyki jazzowej i przedwojennych amerykańskich tańców swingowych, a także wszystkich chcących zobaczyć na własne oczy, jak wyglądały szalone potańcówki zza oceanu, zapraszamy do Centrum Promocji Kultury. Tym razem bawimy się wspólnie z zespołem The Cajun Spices Jazz Band! Grupa prezentuje unikatowe połączenie pasji do muzyki i tańca swingowego. To jedyny w Polsce zespół stworzony przez tancerzy i z myślą o tancerzach. Inspiracji szuka w muzyce legendarnych jazzbandów lat ‘20 i ‘30, gypsy jazzie, a także w twórczości współczesnych ulicznych muzyków Nowego Orleanu. Serdeczne zapraszamy, więcej informacji znajdziecie na stronie www.swingout.pl Miesiąc zakończymy jak przystało na koniec listopada – Zabawą Andrzejkową! W tym roku zabawiać nas będzie Kapela Szczupaki w składzie Jakub Kowalski, Mariusz Rachuba, Marek Kozłowski, Tomasz Bielecki. Szczupaki to zwycięzcy „IV Warszawskiego Przeglądu Kapel i Muzyków Ulicznych w Warszawie”. Zespół inspiracje czerpie z historii „siemranej stolicy”, „warsiaskich” romantyków, takich jak Grzesiuk, Awdiejew, Laskowski czy Krawczyk, ale i z muzyki wschodniej, zasłyszanej w Odessie. Mamy nadzieję, że to już Wam rozjaśniło w jakim klimacie utrzymane będą te Andrzejki? Bilety na zabawę możecie kupować już teraz, ich cena wynosi 15 zł od osoby. StartujemyWięcej informacji na temat naszej działalności znajdziecie na stronie internetowej cpk.art.pl oraz na naszym profilu na FB: facebook.com/cpkpp