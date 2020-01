Kulturoteka w samym centrum Falenicy. Takiego miejsca jeszcze tam nie było

KL Warschau. Niemiecki obóz koncentracyjny w centrum Warszawy. Przez lata obrósł w mity i legendy

Nawet 200 tysięcy osób mogło stracić życie podczas II wojny światowej w niemieckim obozie koncentracyjnym ulokowanym w centrum Warszawy. Choć o KL Warschau wiemy coraz więcej, wciąż nie znamy jego wszystkich tajemnic. Co gorsza, do dzisiaj na mapie stolicy nie ma najmniejszego up...