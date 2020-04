Zamknięcie w czterech ścianach swojego mieszkania to jedno, ale jakie oblicze ma kwarantanna w więzieniu? Zajrzeliśmy do cel największych zakładów karnych w Warszawie, Łodzi, Krakowie. Dla jednych to hotel na koszt państwa, dla innych upiorne miejsce, gdzie nikt nie powinien się znaleźć. Jak wyglądają od środka polskie więzienia? Kliknij w zdjęcie, aby poznać ich wygląd.