Kwesta na Powązkach 2019. W tym roku uzbierano rekordową kwotę

W trzydniowej kweście, która trwała od 1 do 3 listopada na Starych Powązkach udział brało około 250 przedstawicieli świata kultury, nauki, życia politycznego i społecznego. W zbiórce zebrano 280 tysięcy złotych . Jak poinformował Marcin Święcicki, przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa jest to rekordowa kwota. Udało pobić się wynik sprzed ośmiu lat. Wtedy zebrano nieco ponad 250 tysięcy złotych. W zeszłym roku zaś do puszek trafiło 235 tysięcy złotych.

Zamierza także odrestaurować: ok. 20 nagrobków stojącej wzdłuż alei łączącej Bramę św. Honoraty z Katakumbami, kaplicę Naimskich w kwaterze 181. oraz trzy pomniki w kwaterach 8., 213. i 219. Łączny koszt tych prac wyniesie ok. 850 tys. zł. Do tej pory Komitet Powązkowski odrestaurował ok. 1,5 tys. pomników i kaplic.