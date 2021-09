Łącznik na Branickiego mógł w ogóle nie powstać, a zostanie skończony przed oddaniem obwodnicy? Pomogły apele mieszkańców

Jeszcze kilka miesięcy temu wyglądało to jak poniżej, o czym pisaliśmy szerzej tutaj.

Wykonawca obwodnicy przedłużył ulicę Płaskowicką na Ursynowie (od Rosoła) do utworzonego węzła Ursynów Wschód. Korzystać mogliby z niego także mieszkańcy Wilanowa. No właśnie mogliby. Fragment miało wybudować miasto, ale przez około półtora roku sabotowało go Biuro Polityki Mobilności i Transportu. Argumentowali, że dokumentacja sprawie jest niestaranna. Ratusz zlikwidował jednak to biuro.

Mieszkańcy wielokrotnie apelowali o realizacje tego odcinka, którego brak może katastrofalnie wpłynąć na skomunikowanie Wilanowa. Wówczas pisali: Bareja by tego lepiej nie wymyślił. Budowa POW już na ukończeniu, natomiast ul. Branickiego na Wilanowie urywa się w polu. Połączenia Ursynowa i Wilanowa miały dotąd dość dużo pecha, nie dziwił zatem pesymizm mieszkańców. Nastąpił jednak zwrot akcji.