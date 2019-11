Lara Gessler poleca najciekawsze restauracje w Warszawie. Tu zjecie najpyszniejsze rzeczy!

Najciekawsze w Warszawie

Lara Gessler wraz z serwisem Pyszne.pl, wskazała najciekawsze restauracje z jedzeniem na dowóz. Z wybranych przez serwis miejsc, celebrytka wytypowała lokale, której jej zdaniem zasługują na odwiedziny. Poza restauracjami z Warszawy, w zestawieniu znalazły się też największe polskie miasta, gdzie działa serwis Pyszne.pl. - Staram się za każdym razem testować nowe miejsca. Kieruję się tym, co jest najświeższe. Mimo że sentymenty są bardzo mocne i najbardziej lubię chodzić do miejsc, które znam, to zawsze sprawdzam, co nowego powstało. Oferta cały czas się rozwija, zarówno stacjonarnie, jak i z dowozem – mówi Lara Gessler, szef kuchni, ekspertka kulinarna.

Trzy rekomendacje

Jak restauratorka wybiera lokale warte odwiedzenia? Jak sama przyznaje, polega na rekomendacjach. -

Jeżeli chodzi o Warszawę, to staram się być na bieżąco z ofertą restauracyjną. Najważniejsze są dla mnie rekomendacje kucharzy, których znam. W innych miastach w pierwszej kolejności pytam o najfajniejsze knajpy ludzi stamtąd, którzy się w tych miejscach specjalizują. – podpowiada córka znanej restauratorki. Typami ekspertki kulinarnej w stolicy okazały się Ave Pizza (pizzeria), Sushi Zushi (sushi) oraz Stołówka u Chłopaków (kuchnia polska). Wśród najlepszych restauracji wybranych przez serwis znalazły się, oprócz typów Laury także Lemongrass (kuchnia tajska), Matcha Bistro & Bar (kuchnia azjatycka) oraz Kura Warzyw (dania i kanapki na bazie drobiu).

