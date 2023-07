LAS, czyli Lokalna Atrakcja Stolicy. To tu zjesz burgera z jelenia i wypijesz drinka z szyszką i kasztanem

Lokal LAS – bo o nim mowa, to nietypowa restauracja, która przypomina bardziej leśną przestrzeń, niż centrum dużego miasta. To kolejne miejsce na gastronomicznej mapie stolicy właścicieli takich lokali jak Grunt i Woda, Rozbiegówka oraz koktajlbaru Błogo.

- Gdy po raz pierwszy tutaj weszliśmy, poczuliśmy, że to miejsce ma dla nas bardzo dobra energię – mówi w rozmowie z nami Aleksandra Osiecka zajmująca się marketingiem i PR w restauracji LAS. – Lokal jest prawie cały przeszklony i latem jest tu prawdziwa ściana zieleni z jednej, jak i z drugiej strony. Nawet od ulicy Solec, gdy drzewa na podwórku kwitną, wszędzie jest zielono. Stąd wzięła się nazwa. Z drugiej strony zależało nam, by nazwa mówiła o miejscu, do którego chętnie się chodzi, celebruje chwile. I to właśnie las spełnia taką funkcję – dodaje.