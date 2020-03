Las Kabacki powinien zostać zamknięty? Znów tłumy na spacerach. Folią zaklejono altanki

W Lasie Kabackim znów, tak jak tydzień temu, spacerowiczów jest bardzo dużo. Jak donosi nasz reporter, na trasach poustawiano tabliczki, by zachować co najmniej dwa metry odstępu. Folią zaklejono również wszystkie altanki przy których mogliby gromadzić się ludzie.

- Powinno się zakazać wstępu do lasu. Spacerowicze nie zachowują wymaganych odstępów - donosi nasz reporter. Lasy Miejskie tłumaczyły, że na razie nie ma podstaw prawnych, by zamknąć las. Na trasy wysłano jednak straż miejską i policję, by monitorowała sytuację. Przypomnijmy, że nie ma zakazu wychodzenia do lasu. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia możemy udać się z rodziną np. na spacer do lasu, ale pod pewnymi warunkami.