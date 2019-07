Lato Konesera porwało warszawiaków. Mnóstwo darmowych wydarzeń przez całe wakacje

Centrum Praskie Koneser jest w tym roku stolicą wydarzeń kulturalnych. Na wielkim placu Konesera przy ul. Ząbkowskiej codziennie dzieje się coś innego. Są seanse filmowe, spotkania z autorami książek, mnóstwo koncertów oraz atrakcje dedykowane dzieciom. Eventy w ramach Lata Konesera są bezpłatne dla wszystkich i potrwają do końca sierpnia.

Lato Konesera trwa! Centrum Praskie Koneser to obecnie jedno z najgorętszych miejsc na eventowej mapie stolicy. Na terenie dawnej Wytwórni Wódek przy ul. Ząbkowskiej każdego dnia odbywają się inne wydarzenia - kino plenerowe, spotkania literackie, koncerty muzyki klasycznej, wieczorne imprezy, koncerty jazzowe, a w weekendy mnóstwo atrakcji dla dzieci. Wszystko to w ramach projektu Lato Konesera, który skierowany jest do każdego warszawiaka - od singli, przez rodziny z dziećmi, po seniorów. Bezpłatne wydarzenia zaplanowano aż do końca sierpnia.

Codziennie coś innego W te wakacje Centrum Praskie Koneser nie pozwala na nudę. Na warszawiaków czeka naprawdę spora dawka kultury i rozrywki. Koneser przygotował bogaty program wyjątkowych atrakcji. Można wziąć udział m.in. w spotkaniach literackich z autorami książek, koncertach muzyki klasycznej, ale też zobaczyć hitowe filmy na ekranie kina letniego czy potańczyć na placu do muzyki serwowanej przez DJ'a. Co znalazło się w programie?

WTORKI, godz. 20.30 - zarezerwowane są dla filmów z cyklu „Kino Konesera”. Do tej pory można było zobaczyć „Excentrycy“, reż. Janusza Majewskiego, ,,Jestem mordercą” reż. Macieja Pieprzyca, „Bogowie“, reż. Łukasza Palkowskiego oraz „Powstanie Warszawskie“, reż. Jana Komasa. Z kolei w sierpniu warszawiacy będą mogli zobaczyć: „Ziarno prawdy“, reż. Borysa Lankosza (06.08), „Karbala.“,reż. Krzysztofa Łukaszewicza (13.08), a także „Papusza“, reż. Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze (20.08). ŚRODY, godz. 19:00 - to dzień dla miłośników dobrej literatury. Co tydzień na placu Konesera organizowane są letnie spotkania z najgłośniejszymi nazwiskami polskiej literatury. Do tej pory warszawiacy mieli szansę posłuchać historii tworzenia książek Marcina Wicha, Łukasza Orbitowskiego, Weroniki Murek i Marka Bieńczyka. Z kolei w sierpniu CPK zaprosi Tadeusz Sobolewskiego (7.08), Filipa Springera (14.08) i Zytę Rudzką (21.08). CZWARTKI, godz. 19:00 - upływają w klimacie jazzu. To doskonała okazja, aby odwiedzić to klimatyczne miejsce na Pradze i posłuchać wyjątkowych koncertów jazzowych. Dotychczas na placu Konesera wystąpili: Parnas Brass Band, Atom String Quartet, Algorhythm i Skicki-Skiuk. W sierpniu czekamy na koncert The Flash (8.08), ZK Collaboration (15.08) i Błoto (22.08).

WEEKENDY - piątki i soboty to zabawa przy muzyce na żywo. Koncertowe i taneczne wieczory umilają topowi artyści polskiej sceny muzycznej. Do tej pory dla warszawiaków zagrali: Envee, DJ Anusz i Groh. Z kolei w sierpniu usłyszymy: Urbanski (3.08), Duszne Granie (10.08), Buszkers (17.08) i Sonar Soul (24.08). Niedziela to podsumowanie całego tygodnia. Przeznaczona jest na relaks podczas wieczornych koncertów muzyki klasycznej w wykonaniu m.in. Ani Karpowicz (flet), Marka Bracha (fortepian), Marizany Nawrockiej (wokal, basy), Pawła Czarny (altówka), Michała Pepol (wiolonczela) i Szymona Nehring (fortepian). Oprócz tego w sobotę i niedzielę Koneser przygotował mnóstwo atrakcji dla dzieci. W godzinach 12-17 odbywają się animacje, kino dla dzieci, koncerty, warsztaty, gry i wiele innych wydarzeń. Drugie życie Konesera Centrum Praskie Koneser znajduje się na terenie dawnej Wytwórni Wódek. Kiedyś było to miejsce, które kojarzył każdy warszawiak. Po wielkim remoncie, który zakończył się w 2018 roku, Koneser szybko stał się rozrywkowym centrum Pragi oraz wizytówką dzielnicy. Inwestycja zachowała historyczny aspekt dzielnicy, ale dodała do niego odrobinę nowoczesności. W sercu Konesera powstał wielki plac eventowy. Na powierzchni pół hektara znajduje się ogólnodostępny teren z ławeczkami i innymi elementami małej infrastruktury. Przez cały rok odbywają się tam pokazy, koncerty. Szczegółowy harmonogram wydarzeń wakacyjnych można sprawdzić na stronie www.latokonesera.pl, a więcej informacji o Centrum Praskim Koneser znajduje się na www.koneser.eu.