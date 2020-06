Lato w mieście 2020. Ruszają zapisy na "pandemiczne" zajęcia. Szykują się duże zmiany

35 tysięcy miejsc i małe grupy

Zapisy do tegorocznej edycji lata w mieście ruszają 8 czerwca. Będzie to nietypowa, w związku z panującymi warunki, edycja akcji. - Ze względu na epidemię i obowiązujące ograniczenia będzie to edycja inna od pozostałych. Zapewnimy jednak maksimum bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. To nasz absolutny priorytet. Przygotowania trwały przez cały czas, ale bardzo długo czekaliśmy na informacje czy będzie można zorganizować półkolonie i na szczegółowe wytyczne sanitarne – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. Łącznie miasto przewidziało 35 tysięcy wolnych miejsc w grupach po 12-14 uczestników dla dzieci i młodzieży w ramach turnusów w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych, czyli szkołach, które będą uczestniczyć w akcji.

Lato w mieście 2020. Zapisy

Zapisy na „Lato w Mieście” 2020 rozpoczną się 8 czerwca i trwać będą do 14 czerwca. Rejestracja odbywać się będzie za pośrednictwem strony www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl. Rodzice muszą znać numer PESEL i utworzyć specjalne konto. Rodzic następnie będzie mógł wybrać placówki oświatowe począwszy, od tych, które odpowiadają mu najbardziej do tych najmniej preferowanych. Co ważne, możemy wybrać dowolną ilość szkół na każdy z 9 turnusów. Jeden turnus trwa przez tydzień od poniedziałku do piątku. Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 16 czerwca o godzinie 13.00. Rodzice ponoszą także koszty wyżywienia i opieki, do czego niezbędne będzie potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z nich. Pobierzemy je w systemie rejestracji. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.