Lato za pasem, a w komunikacji miejskiej wyłączona klimatyzacja. Czy czekają nas podróże w "saunie"?

Koronawirus a komunikacja miejska

Od 25 marca w pojazdach komunikacji miejskiej może przebywać jednocześnie tylu pasażerów, ilu w sumie zajęłoby połowę miejsc siedzących. Nie wyznaczono natomiast pracowników do liczenia pasażerów. W praktyce oznacza to, że do pojazdu może wsiąść tłum warszawiaków.

Co więcej, od początku kwietnia w komunikacji miejskiej wyłączone zostały do odwołania układy wentylacji, ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji. W ten sposób miasto chce ograniczyć potencjalne siedlisko koronawirusa. Tym samym przestaje obowiązywać wymóg, który reguluje, jaka temperatura powinna panować w autobusach czy tramwajach.

Lato za pasem, a to oznacza, że podróże komunikacją miejską mogą być bardzo męczące. Każdy kto choć raz trafił na tramwaj bez klimatyzacji, kiedy temperatura na zewnątrz wynosiła 25 stopni Celsjusza wie, jakie to jest nieprzyjemne. Śmiało można taką podróż porównać do pobytu w saunie. Jeszcze gorsza sytuacja jest wtedy, gdy w środku jest tak dużo ludzi, że nie da się zrobić kroku.