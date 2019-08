Legia Warszawa - Glasgow Rangers 22 sierpnia. Szkoci szykują się na Legię. Zadzwonili nawet do piłkarza Piasta

Piłkarze z Wysp na polskich boiskach to prawdziwa rzadkość. Hateley czuje się w Ekstraklasie jak ryba w wodzie, będąc fundumentalną postacią Piasta Gliwice w ich mistrzowskim sezonie.

Wiedzę i doświadczenie 29-latka postanowili wykorzystać szkoccy dziennikarze, tym bardziej, że jego ojciec Mark jest jedną z legend klubu z Ibrox. Grał tam przez pięć lat - w latach 1990-1995.

Nie odkrył Ameryki

Hateley przyznał, że to Rangersi mają większe szanse na awans do fazy grupowej Ligi Europy. - Przypuszczam, że Rangersi będą zbyt silni dla Legii. W Polsce również dominuje takie przeświadczenie. Niektórzy w Szkocji pamiętają, jakie lanie Legia spuściła Celticowi kilka lat temu, a później została zdyskwalifikowana, ale teraz wiele jej brakuje do poziomu z tamtego okresu - zaznaczył pomocnik Piasta w rozmowie z "Evening Times".