Legia Warszawa ma nowego kandydata na trenera? Stołeczny klub znalazł kandydata na miejsce Runjaicia

Legia Warszawa znalazła następcę Kosty Runjaicia. Media: To uczestnik Euro 2024

Jednak nie zawsze w tym sezonie wyniki stołecznego klubu były tak satysfakcjonujące. Podczas jednego z poprzednich meczów z Piastem Gliwice, kibice Legii Warszawa wyrazili swoje niezadowolenie z wyników ekipy niemieckiego szkoleniowca. Wywiesili oprawę z napisem - "Auf wiedersehen" (po polsku: "Do widzenia").

Czy Runjaić zostanie w Legii Warszawa?

Obiecujący trener kadry Rumunii wprowadził drużynę na salony. Edi Iordanescu, po ośmiu latach posuchy, wprowadził kadrę Rumunii na wielki turniej reprezentacyjny - mistrzostwa Europy. Ostatni raz Rumuni znaleźli się w tym gronie podczas Euro 2016 we Francji, gdzie wystąpili przeciwko gospodarzom turnieju w grupie.

Umowa Iordanescu z reprezentacją Rumunii wygasa po zakończeniu Euro 2024, co stawia go w roli potencjalnego kandydata na nowego trenera Legii Warszawa. Choć mówi się o możliwości przedłużenia umowy z rumuńską federacją, pojawienie się korzystnej oferty z klubu mogłoby skusić trenera do poszukiwania nowych wyzwań.