Leśne szlaki rowerowe w Wawrze. Doskonałe miejsce na rodzinną wyprawę

Wystarczy wsiąść do SKM-ki w centrum Warszawy, by za 20 minut znaleźć się w Wawrze, na granicy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. To tu zaczynają się wyjątkowe trasy rowerowe biegnące przez sosnowe i mieszane lasy, poprzeplatane pagórkami, piaszczystymi wydmami oraz uroczyskami. Doskonałe miejsce na rodzinną wyprawę lub wyczynowy trening.